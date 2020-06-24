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端節連假湧車流 桃警封國1平鎮系統南下入口

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
端午節明天起連續假期，桃園市警局明天上午在國1桃園、內壢、中壢、幼獅、楊梅交流道及國3大溪、龍潭交流道各南下入口匝道管制疏導車流。圖／市警局提供
端午節明天起連續假期，桃園市警局明天上午在國1桃園、內壢、中壢、幼獅、楊梅交流道及國3大溪、龍潭交流道各南下入口匝道管制疏導車流。圖／市警局提供

端午節明天（25日）起連續假期展開，桃園市警局今天上午表示，為疏解返鄉、出遊人潮及車潮，明天7至12時，將在國1桃園、內壢、中壢、幼獅、楊梅交流道及國3大溪、龍潭交流道各南下入口匝道，派員配合管制疏導，明天0時至26日24時，國1平鎮系統交流道南下入口匝道封閉，請改走替代道路到幼獅交流道南下入口。

市警局交通大隊長洪志朋表示，警方配合國1、國3實施高乘載管制，明天上午桃園市國1、國3南下匝道入口，限載小客車3人以上管制疏道，還有人潮成長獲選全台10大熱門景點的大溪老街、石門水庫、慈湖、角板山、虎頭山風景區預期湧入大量人潮、車流，均將派員管制交通疏導。

市警局交通大隊呼籲明天起端午節連續假期，前往大溪地區遊客，提早在上午時段前往，避開下午尖峰時段，離開大溪、復興地區往北部地區車流，請改道台3線信義路往三峽、經三鶯交流道北上，或由台3乙線往龍潭方向、經龍潭交流道南下、北上，提醒用路人出門前，可先利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」查詢道路狀況，避開易壅塞路段、時段，以免塞車之苦。

端午節明天起連續假期，桃園市警局明天上午在國1桃園、內壢、中壢、幼獅、楊梅交流道及國3大溪、龍潭交流道各南下入口匝道管制疏導車流。圖／市警局提供
端午節明天起連續假期，桃園市警局明天上午在國1桃園、內壢、中壢、幼獅、楊梅交流道及國3大溪、龍潭交流道各南下入口匝道管制疏導車流。圖／市警局提供

石門水庫 端午節 連續假期

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