快訊

「代理戰爭」新選擇：21世紀中共的私人軍事公司

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園加碼電子旅遊券1人500元 2天衝破12萬人搶登記

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市加碼振興方案推出限量1萬份、每份500元「電子旅遊券」，22日起至29日開放持有桃園市民卡者上網登記，活動開跑2天已衝破12萬人登記。圖／擷取自桃園電子旅遊券活動網站畫面
桃園市加碼振興方案推出限量1萬份、每份500元「電子旅遊券」，22日起至29日開放持有桃園市民卡者上網登記，活動開跑2天已衝破12萬人登記。圖／擷取自桃園電子旅遊券活動網站畫面

桃園市加碼振興方案推出限量1萬份、每份500元「電子旅遊券」，前天（22日）起至29日開放持有桃園市民卡者上活動官網( http://tourcash.tycg.gov.tw/ )登記，活動開跑2天已衝破12萬人登記，市府觀旅局將於30日統一抽出1萬名幸運兒。市府觀旅局長楊勝評說，電子旅遊券目的是刺激振興消費，將待7月實際上路後，再看執行效果評估加碼。

桃園市政府今天舉行市政會議進行防疫振興專案報告，觀旅局提到電子旅遊券登記已經開跑，截止昨天下午4時登記逾10萬6094筆，今天早上則已衝破12萬筆，至於招募店家則已達到271家，包含旅宿類166家、 觀光工廠及小規模店家105家，店家優惠及資訊都已上架活動網站宣傳。

市府觀旅局指出，500元電子旅遊券限額1萬名，22日起早上9時開放持有桃園市民卡者上網登記，進入指定網站後要登錄姓名、身分證字號、手機號碼以及市民卡卡號等資訊才有抽籤資格，部分長者或小孩沒手機，同一手機門號最多可登錄3次，前天開放登記以來運作順利，特別提醒民眾登記截止日為29日下午6時，請符合資格者儘早登錄，以免向隅。

楊勝評說，電子旅遊券意在配合中央振興方案刺激、吸引地方消費，是否加碼還要觀察後續執行成效，若7月開放民眾到活動店家使用電子旅遊券後，普遍回饋效果好，就會評估加碼，因有運作經驗，之後即可直接推動第二波，相信擴散效益會很大。

另，桃園有感都會、商務型旅館住房率仍無起色，7月1日起將推出桃園限定「來桃園住一晚，加贈免費一日遊」優惠方案，民眾只要7月起到桃園合法旅宿住一晚，即可獲得市府加贈免費一日遊行程，內容包含遊覽車接送、午餐、景點門票或DIY體驗等。

觀旅局也推出7條路線分別為八德、新屋、復興、龍潭、大溪、青埔與楊梅線供民眾預約參與，原則周一至周四每天提供1條路線、周五提供2條路線供選擇、周六及周日提供3條路線供選擇，並會定期輪替路線增加旅遊吸引力，此方案主要是搭交通部觀光局7月上路的安心旅遊自由行方案，自由行旅客7月到10月底每人每房可折房價1000元。

自由行 觀光工廠 幸運兒

延伸閱讀

桃市5大景點即起不限人流 下月北橫探險節打頭陣

台灣八景島水族館最亮新景點 桃市府證實8月開幕

桃市發夜市券搶商機 三倍券2百元可換4百元夜市券

疫後觀光解封 桃園月月精采

相關新聞

端午節連假何處去？ 走進涼爽雪霸國家公園山區玩賞趣

防疫新生活走進苗栗山區，雪霸國家公園管理處端午節連續假期，分別在雪霸處汶水遊客中心、雪見遊客中心戶外廣場，推出「雪霸風華...

桃園加碼電子旅遊券1人500元 2天衝破12萬人搶登記

桃園市加碼振興方案推出限量1萬份、每份500元「電子旅遊券」，前天（22日）起至29日開放持有桃園市民卡者上活動官網( ...

竹縣推山上遊程最高領700元抵用券 吸引千人報名參加

搶攻旅遊商機，新竹縣政府推出的「你來玩我買單-觀光振興方案」將在7月1日正式啟動，今天早上安排醫護人員、醫院志工、觀光產...

打破以往政治框架 民進黨竹市黨部推多項專業諮詢

民進黨新竹市黨部主委陳建名今年5月當選後任職，黨務新政今推出「地表最強諮詢服務」，打破以往只有陳情、法律服務的現況，目前...

AI、機器人…超夯暑假營免費 桃園學青快報名

準備好開心迎接暑假了嗎? 桃園市府青年事務局為學青準備了「FUN玩酷暑-暑假體驗學習營」，5大基地、6大系列課程再升級，...

燒垃圾明年調漲 苗市下月清潔競賽…提前部署減量

苗栗縣環保局明年擬調高垃圾焚化費20%到30%，苗栗市公所搶先部署，7月1日首推環境清潔競賽，希望激勵落實垃圾減量，並宣...

竹北博愛國小興建非營利幼園 竹縣再添3班

年輕家長注意！新竹縣爭取規畫興建竹北市博愛國小非營利幼兒園，獲中央補助5千多萬、縣府自籌574萬元，將設立3班、招收76...

桃園空品特優11連霸 民眾無感

桃園維護空氣品質連續11年獲得環保署評定特優，PM2.5改善率達11.7%，刷新歷年紀錄，不過對於空品繳出好成績，多數民...

期待第45萬寶寶 竹市將送車、免費吃摃丸45年

新竹市人口數即將突破45萬，進入最後倒數時刻。新竹市長林智堅昨天指出，竹市出生率高，估計第45萬人口將在一周內出現。為慶...

220歲老榕樹「浮」在空中 苗栗救樹將納入保育課程

苗栗縣卓蘭鎮山尾伯公廟旁逾220歲老榕樹褐根病嚴重，縣府救樹砍除染病部位，支架撐住整棵樹宛如浮在半空中，也成了奇景，讓民...

燒垃圾明年擬調漲 苗栗市辦清潔競賽搶先部署垃圾減量

苗栗縣BOT垃圾焚化廠送燒費用，因成本考量，明年擬調漲2到3成，部分鄉鎮市公所剉咧等，擔心增加財政負擔，苗栗市公所搶先部...

林智堅與Honda合作贈車 第45萬竹市寶寶好幸運

新竹市人口數即將突破45萬，進入最後倒數時刻，新竹市長林智堅今指出，竹市出生率高，估計第45萬人口將在一周內出現，為慶祝...

熱門新聞

大巨蛋停工5年竟能自己長大 呱吉：我們苦無證據

請回李四川？ 侯友宜：他哪天想回來當市長我都願意

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

屏東今年首漢他出血熱 40歲賣肉男住家工作地抓出11鼠

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

內湖運動公園水池、沙坑免費玩 端午連假「好趣處」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。