桃園加碼電子旅遊券1人500元 2天衝破12萬人搶登記

桃園市加碼振興方案推出限量1萬份、每份500元「電子旅遊券」，前天（22日）起至29日開放持有桃園市民卡者上活動官網( http://tourcash.tycg.gov.tw/ )登記，活動開跑2天已衝破12萬人登記，市府觀旅局將於30日統一抽出1萬名幸運兒。市府觀旅局長楊勝評說，電子旅遊券目的是刺激振興消費，將待7月實際上路後，再看執行效果評估加碼。

桃園市政府今天舉行市政會議進行防疫振興專案報告，觀旅局提到電子旅遊券登記已經開跑，截止昨天下午4時登記逾10萬6094筆，今天早上則已衝破12萬筆，至於招募店家則已達到271家，包含旅宿類166家、 觀光工廠及小規模店家105家，店家優惠及資訊都已上架活動網站宣傳。

市府觀旅局指出，500元電子旅遊券限額1萬名，22日起早上9時開放持有桃園市民卡者上網登記，進入指定網站後要登錄姓名、身分證字號、手機號碼以及市民卡卡號等資訊才有抽籤資格，部分長者或小孩沒手機，同一手機門號最多可登錄3次，前天開放登記以來運作順利，特別提醒民眾登記截止日為29日下午6時，請符合資格者儘早登錄，以免向隅。

楊勝評說，電子旅遊券意在配合中央振興方案刺激、吸引地方消費，是否加碼還要觀察後續執行成效，若7月開放民眾到活動店家使用電子旅遊券後，普遍回饋效果好，就會評估加碼，因有運作經驗，之後即可直接推動第二波，相信擴散效益會很大。

另，桃園有感都會、商務型旅館住房率仍無起色，7月1日起將推出桃園限定「來桃園住一晚，加贈免費一日遊」優惠方案，民眾只要7月起到桃園合法旅宿住一晚，即可獲得市府加贈免費一日遊行程，內容包含遊覽車接送、午餐、景點門票或DIY體驗等。

觀旅局也推出7條路線分別為八德、新屋、復興、龍潭、大溪、青埔與楊梅線供民眾預約參與，原則周一至周四每天提供1條路線、周五提供2條路線供選擇、周六及周日提供3條路線供選擇，並會定期輪替路線增加旅遊吸引力，此方案主要是搭交通部觀光局7月上路的安心旅遊自由行方案，自由行旅客7月到10月底每人每房可折房價1000元。