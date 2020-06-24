影／清涼一夏！竹南頭份獅山親子公園提前噴水
苗栗縣第二座親子公園「竹南獅山親子公園」今年3月初開放後，縣府今天上午提前啟用戲水設施，幼兒園小朋友上午到場體驗，在酷熱的天氣下，開心地享受清涼。
苗栗縣長徐耀昌、縣府水利處長楊明鐃、竹南鎮長方進興及地方人士上午齊聚獅山親子公園，向鄉親宣布獅山親子公園戲水設施提前啟用的好消息。
徐耀昌說，園內的戲水設施原定7月1日啟用，但連日來地方民代、鄉親不斷反映希望能提早開放，在端午連假讓親子有個消暑的好去處。
竹南頭份獅山親子公園的戲水設施今天提前啟用，開放時間從每天下午3點到晚間7點，周一停止開放進行養護；水利處長楊明鐃強調，獅山公園的戲水設施使用自來水，且不循環使用，水質沒有顧慮，呼籲小朋友、家長使用時，不要將沙丘的沙帶進來，以免造成堵塞。
上午9點多，獅山公園戲水設施噴水，水花像大雨噴灑，到場體驗的小朋友起初還不太敢進入，在老師、大人帶領體驗後，開始玩出興頭，場戲水區穿梭不停，玩得很開心。
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