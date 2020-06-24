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竹縣推山上遊程最高領700元抵用券 吸引千人報名參加
搶攻旅遊商機，新竹縣政府推出的「你來玩我買單-觀光振興方案」將在7月1日正式啟動，今天早上安排醫護人員、醫院志工、觀光產業業者組成的踩線團搶先出發體驗，感受竹縣自然好風光。縣長楊文科表示，正逢暑假國旅旺季期間，縣府與5家優質旅行社合作推出10條「來趣山上」山脈旅遊經典遊程，並搭配國旅熱潮以及中央各項振興旅遊優惠補助，也受到民眾反應熱烈，目前已有超過千名預約報名參加。
交旅處表示，隨著疫情降溫，國旅熱度隨之升溫，國人消費力道更甚以往，目前端午連假期間，竹縣旅宿業訂房率已將近8成。此次推出的「來趣山上」山脈旅遊經典遊程，分為一日遊及二日遊，凡參加的民眾即可獲得300元或700元抵用券，各限量3000份，可使用在縣內超過60家旅宿、遊樂園及休閒農場等。
目前10條遊程中，以「來趣九芎秘境漫步一日獵人體驗」及「雪霸i自然二日遊」兩條遊程最為熱門，而為了讓民眾更了解此方案，交旅處也特別製作「你來玩我買單」抵用券使用民眾版QA（https://reurl.cc/pdjp6Q），有興趣的名眾可上網查詢。
另外，端午連假期間，縣內遊樂園及生態農場也紛紛推出優惠活動，包括綠世界生態農場購全票贈「羊駝充氣飛盤」、小叮噹科學主題樂園門票全票優惠350元，未滿3歲孩童免費入園，加碼送價值近400元商品餐點折價券等。
六福村主題遊樂園則推出民國生日數字含「5」即享本人555元優惠，一名同行親友只要55元，等於一人只要305元，期盼這波旅遊熱潮，帶動竹縣觀光經濟，歡迎所有旅客來竹縣暢遊一夏。
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