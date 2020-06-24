浮在空中老榕樹 苗栗搶救老樹活教材

苗栗卓蘭一棵樹齡逾220歲老榕樹因染褐根病，透過「外科手術」救治，切除染病樹基，以支架撐起健康樹體上半部，就像浮在空中一般，成為縣內第一個搶救褐根病老樹的活教材。

苗栗縣政府農業處今天指出，位於苗58鄉道山尾伯公廟旁的老榕樹，高度達22公尺、樹圍超過6公尺，伴隨著當地居民已超過220年，去年里民發現老榕樹出現黃化、萎凋、新生葉變小稀疏的情形，經診斷確診為俗稱「樹癌」的褐根病，可能危及老榕樹生命。

卓蘭鎮長詹錦章表示，老榕樹原本有2棵，一棵位於伯公廟旁、另一棵在對面車道旁，2棵樹枝枒相互交錯，宛如鶼鰈情深的夫妻，又稱為「夫妻樹」，但位於車道旁的老榕樹幾年前也是染病後，已被移除，留下伯公廟旁的老榕樹，不但是明顯地標，更是「我們精神支柱」，地方鄉親相信老榕樹有「靈性」，可以保護村里平安，希望在原地搶救老榕樹。

農業處透過立法委員徐志榮，分別向林務局、國產署籌措經費，於15日進場施作老榕樹搶救工程，以外科手術方式切除染病部位、進行疫病土壤薰蒸消毒、導根施做、覆蓋新土等，過程中上半部的健康樹體都留在原地的支撐架上，宛如「浮在空中的樹」，地方居民看到嘖嘖稱奇。

農業處指出，老榕樹救治工程已完成階段性作業，未來還有3年維護保固期，定期複診、觀察，確保老榕樹恢復生機，整個搶救過程，也將納入保育研習推廣課程，成為苗栗搶救褐根病老樹的第一個活教材。