快訊

「代理戰爭」新選擇：21世紀中共的私人軍事公司

浮在空中老榕樹 苗栗搶救老樹活教材

中央社 / 苗栗縣24日電

苗栗卓蘭一棵樹齡逾220歲老榕樹因染褐根病，透過「外科手術」救治，切除染病樹基，以支架撐起健康樹體上半部，就像浮在空中一般，成為縣內第一個搶救褐根病老樹的活教材。

苗栗縣政府農業處今天指出，位於苗58鄉道山尾伯公廟旁的老榕樹，高度達22公尺、樹圍超過6公尺，伴隨著當地居民已超過220年，去年里民發現老榕樹出現黃化、萎凋、新生葉變小稀疏的情形，經診斷確診為俗稱「樹癌」的褐根病，可能危及老榕樹生命。

卓蘭鎮長詹錦章表示，老榕樹原本有2棵，一棵位於伯公廟旁、另一棵在對面車道旁，2棵樹枝枒相互交錯，宛如鶼鰈情深的夫妻，又稱為「夫妻樹」，但位於車道旁的老榕樹幾年前也是染病後，已被移除，留下伯公廟旁的老榕樹，不但是明顯地標，更是「我們精神支柱」，地方鄉親相信老榕樹有「靈性」，可以保護村里平安，希望在原地搶救老榕樹。

農業處透過立法委員徐志榮，分別向林務局、國產署籌措經費，於15日進場施作老榕樹搶救工程，以外科手術方式切除染病部位、進行疫病土壤薰蒸消毒、導根施做、覆蓋新土等，過程中上半部的健康樹體都留在原地的支撐架上，宛如「浮在空中的樹」，地方居民看到嘖嘖稱奇。

農業處指出，老榕樹救治工程已完成階段性作業，未來還有3年維護保固期，定期複診、觀察，確保老榕樹恢復生機，整個搶救過程，也將納入保育研習推廣課程，成為苗栗搶救褐根病老樹的第一個活教材。

手術 夫妻 車道

延伸閱讀

燒垃圾明年調漲 苗市下月清潔競賽…提前部署減量

220歲老榕樹「浮」在空中 苗栗救樹將納入保育課程

溫馨端午節 苗栗關懷勢有愛

苗栗搶先部署從孕期介入 提供高風險孕產婦兒關懷服務

相關新聞

端午節連假何處去？ 走進涼爽雪霸國家公園山區玩賞趣

防疫新生活走進苗栗山區，雪霸國家公園管理處端午節連續假期，分別在雪霸處汶水遊客中心、雪見遊客中心戶外廣場，推出「雪霸風華...

桃園加碼電子旅遊券1人500元 2天衝破12萬人搶登記

桃園市加碼振興方案推出限量1萬份、每份500元「電子旅遊券」，前天（22日）起至29日開放持有桃園市民卡者上活動官網( ...

竹縣推山上遊程最高領700元抵用券 吸引千人報名參加

搶攻旅遊商機，新竹縣政府推出的「你來玩我買單-觀光振興方案」將在7月1日正式啟動，今天早上安排醫護人員、醫院志工、觀光產...

打破以往政治框架 民進黨竹市黨部推多項專業諮詢

民進黨新竹市黨部主委陳建名今年5月當選後任職，黨務新政今推出「地表最強諮詢服務」，打破以往只有陳情、法律服務的現況，目前...

AI、機器人…超夯暑假營免費 桃園學青快報名

準備好開心迎接暑假了嗎? 桃園市府青年事務局為學青準備了「FUN玩酷暑-暑假體驗學習營」，5大基地、6大系列課程再升級，...

燒垃圾明年調漲 苗市下月清潔競賽…提前部署減量

苗栗縣環保局明年擬調高垃圾焚化費20%到30%，苗栗市公所搶先部署，7月1日首推環境清潔競賽，希望激勵落實垃圾減量，並宣...

竹北博愛國小興建非營利幼園 竹縣再添3班

年輕家長注意！新竹縣爭取規畫興建竹北市博愛國小非營利幼兒園，獲中央補助5千多萬、縣府自籌574萬元，將設立3班、招收76...

桃園空品特優11連霸 民眾無感

桃園維護空氣品質連續11年獲得環保署評定特優，PM2.5改善率達11.7%，刷新歷年紀錄，不過對於空品繳出好成績，多數民...

期待第45萬寶寶 竹市將送車、免費吃摃丸45年

新竹市人口數即將突破45萬，進入最後倒數時刻。新竹市長林智堅昨天指出，竹市出生率高，估計第45萬人口將在一周內出現。為慶...

220歲老榕樹「浮」在空中 苗栗救樹將納入保育課程

苗栗縣卓蘭鎮山尾伯公廟旁逾220歲老榕樹褐根病嚴重，縣府救樹砍除染病部位，支架撐住整棵樹宛如浮在半空中，也成了奇景，讓民...

燒垃圾明年擬調漲 苗栗市辦清潔競賽搶先部署垃圾減量

苗栗縣BOT垃圾焚化廠送燒費用，因成本考量，明年擬調漲2到3成，部分鄉鎮市公所剉咧等，擔心增加財政負擔，苗栗市公所搶先部...

林智堅與Honda合作贈車 第45萬竹市寶寶好幸運

新竹市人口數即將突破45萬，進入最後倒數時刻，新竹市長林智堅今指出，竹市出生率高，估計第45萬人口將在一周內出現，為慶祝...

熱門新聞

大巨蛋停工5年竟能自己長大 呱吉：我們苦無證據

請回李四川？ 侯友宜：他哪天想回來當市長我都願意

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

屏東今年首漢他出血熱 40歲賣肉男住家工作地抓出11鼠

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

內湖運動公園水池、沙坑免費玩 端午連假「好趣處」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。