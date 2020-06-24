國泰和逸飯店「COZZI Blu」桃園館 7月1日開放訂房

國泰飯店觀光事業攜手日本橫濱八景島「Xpark水生公園」，於桃園市青埔打造全新旗艦品牌「COZZI Blu」和逸飯店桃園館，即將於7月1日開放預約訂房，7月29日暖身試營運，打造獨具魅力的海洋旗艦飯店。

COZZI Blu鄰近高鐵桃園站和機場捷運A18，步行8分鐘即可抵達飯店，距離桃園國際機場也僅要10分鐘車程。飯店設計取材自法國科幻小說「海底兩萬里」，全棟規劃218間、10種不同房型規劃的客房。

同時，亦規劃容納高達400人的大型多功能宴會廳，適合一般會議、獎勵旅遊、大型企業會議展覽以及精緻主題婚宴等各式活動。另有，健身房、商務會議中心、新潮電競設備、船艙主題的Cabin Zone及時尚酒吧Blu Bar等設施體驗。

精緻餐飲也是特色之一，容納250個座位的「逸．市集」餐廳，以「無國界料理」為主軸，主打地中海歐陸精緻佳餚的大型自助餐廳。設置部分區域與日本Snow Peak露營品牌合作，以「Glamping奢華露營」概念結合原味燒烤料理，餐點以「原形」呈現，現點現切，保有食材的原汁原味。

此外，設有中餐廳「逸薈軒」，席設132個座位，挑高空間打造不失現代感的中國典雅風格，並設有包廂，餐廳菜色融合川、揚料理及港式點心、上海名菜等精髓，此外，結合桃園地區在地食材，打造新東方川揚料理。