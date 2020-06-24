快訊

「代理戰爭」新選擇：21世紀中共的私人軍事公司

國泰和逸飯店「COZZI Blu」桃園館 7月1日開放訂房

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
「逸．市集」與日本知名露營品牌Snow Peak合作，打造250個座位的大型自助餐廳。圖／國泰飯店提供
「逸．市集」與日本知名露營品牌Snow Peak合作，打造250個座位的大型自助餐廳。圖／國泰飯店提供

國泰飯店觀光事業攜手日本橫濱八景島「Xpark水生公園」，於桃園市青埔打造全新旗艦品牌「COZZI Blu」和逸飯店桃園館，即將於7月1日開放預約訂房，7月29日暖身試營運，打造獨具魅力的海洋旗艦飯店。

COZZI Blu鄰近高鐵桃園站和機場捷運A18，步行8分鐘即可抵達飯店，距離桃園國際機場也僅要10分鐘車程。飯店設計取材自法國科幻小說「海底兩萬里」，全棟規劃218間、10種不同房型規劃的客房。

同時，亦規劃容納高達400人的大型多功能宴會廳，適合一般會議、獎勵旅遊、大型企業會議展覽以及精緻主題婚宴等各式活動。另有，健身房、商務會議中心、新潮電競設備、船艙主題的Cabin Zone及時尚酒吧Blu Bar等設施體驗。

精緻餐飲也是特色之一，容納250個座位的「逸．市集」餐廳，以「無國界料理」為主軸，主打地中海歐陸精緻佳餚的大型自助餐廳。設置部分區域與日本Snow Peak露營品牌合作，以「Glamping奢華露營」概念結合原味燒烤料理，餐點以「原形」呈現，現點現切，保有食材的原汁原味。

此外，設有中餐廳「逸薈軒」，席設132個座位，挑高空間打造不失現代感的中國典雅風格，並設有包廂，餐廳菜色融合川、揚料理及港式點心、上海名菜等精髓，此外，結合桃園地區在地食材，打造新東方川揚料理。

國泰飯店觀光事業表示，COZZI Blu和逸桃園館匯聚奧秘、浪漫、冒險、熱情、歡樂等元素精心打造，以適合全年齡層、全天候、全季節的多元需求，創造獨具魅力的海洋旗艦飯店。

「逸薈軒」擁有挑高10米空間，打造不失現代感的中國典雅風格。圖／國泰飯店提供
「逸薈軒」擁有挑高10米空間，打造不失現代感的中國典雅風格。圖／國泰飯店提供
國泰飯店觀光事業攜手日本橫濱八景島「Xpark水生公園」，於桃園市青埔打造全新旗艦品牌「COZZI Blu」和逸飯店桃園館，即將於7月1日開放預約訂房。圖／國泰飯店提供
國泰飯店觀光事業攜手日本橫濱八景島「Xpark水生公園」，於桃園市青埔打造全新旗艦品牌「COZZI Blu」和逸飯店桃園館，即將於7月1日開放預約訂房。圖／國泰飯店提供

機場捷運 露營 日本

延伸閱讀

意外！桃園6000社區比一比 機能最好前十都在這一區

AI、機器人…超夯暑假營免費 桃園學青快報名

ETF連結基金 績效佳

桃園空品特優11連霸 民眾無感

相關新聞

端午節連假何處去？ 走進涼爽雪霸國家公園山區玩賞趣

防疫新生活走進苗栗山區，雪霸國家公園管理處端午節連續假期，分別在雪霸處汶水遊客中心、雪見遊客中心戶外廣場，推出「雪霸風華...

桃園加碼電子旅遊券1人500元 2天衝破12萬人搶登記

桃園市加碼振興方案推出限量1萬份、每份500元「電子旅遊券」，前天（22日）起至29日開放持有桃園市民卡者上活動官網( ...

竹縣推山上遊程最高領700元抵用券 吸引千人報名參加

搶攻旅遊商機，新竹縣政府推出的「你來玩我買單-觀光振興方案」將在7月1日正式啟動，今天早上安排醫護人員、醫院志工、觀光產...

打破以往政治框架 民進黨竹市黨部推多項專業諮詢

民進黨新竹市黨部主委陳建名今年5月當選後任職，黨務新政今推出「地表最強諮詢服務」，打破以往只有陳情、法律服務的現況，目前...

AI、機器人…超夯暑假營免費 桃園學青快報名

準備好開心迎接暑假了嗎? 桃園市府青年事務局為學青準備了「FUN玩酷暑-暑假體驗學習營」，5大基地、6大系列課程再升級，...

燒垃圾明年調漲 苗市下月清潔競賽…提前部署減量

苗栗縣環保局明年擬調高垃圾焚化費20%到30%，苗栗市公所搶先部署，7月1日首推環境清潔競賽，希望激勵落實垃圾減量，並宣...

竹北博愛國小興建非營利幼園 竹縣再添3班

年輕家長注意！新竹縣爭取規畫興建竹北市博愛國小非營利幼兒園，獲中央補助5千多萬、縣府自籌574萬元，將設立3班、招收76...

桃園空品特優11連霸 民眾無感

桃園維護空氣品質連續11年獲得環保署評定特優，PM2.5改善率達11.7%，刷新歷年紀錄，不過對於空品繳出好成績，多數民...

期待第45萬寶寶 竹市將送車、免費吃摃丸45年

新竹市人口數即將突破45萬，進入最後倒數時刻。新竹市長林智堅昨天指出，竹市出生率高，估計第45萬人口將在一周內出現。為慶...

220歲老榕樹「浮」在空中 苗栗救樹將納入保育課程

苗栗縣卓蘭鎮山尾伯公廟旁逾220歲老榕樹褐根病嚴重，縣府救樹砍除染病部位，支架撐住整棵樹宛如浮在半空中，也成了奇景，讓民...

燒垃圾明年擬調漲 苗栗市辦清潔競賽搶先部署垃圾減量

苗栗縣BOT垃圾焚化廠送燒費用，因成本考量，明年擬調漲2到3成，部分鄉鎮市公所剉咧等，擔心增加財政負擔，苗栗市公所搶先部...

林智堅與Honda合作贈車 第45萬竹市寶寶好幸運

新竹市人口數即將突破45萬，進入最後倒數時刻，新竹市長林智堅今指出，竹市出生率高，估計第45萬人口將在一周內出現，為慶祝...

熱門新聞

大巨蛋停工5年竟能自己長大 呱吉：我們苦無證據

請回李四川？ 侯友宜：他哪天想回來當市長我都願意

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

屏東今年首漢他出血熱 40歲賣肉男住家工作地抓出11鼠

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

內湖運動公園水池、沙坑免費玩 端午連假「好趣處」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。