打破以往政治框架 民進黨竹市黨部推多項專業諮詢

民進黨新竹市黨部主委陳建名今年5月當選後任職，黨務新政今推出「地表最強諮詢服務」，打破以往只有陳情、法律服務的現況，目前每周都於黨部安排記帳士、地政士、律師、財經作家等專業人士，為民眾提供更多元的專業諮詢服務，陳說，目前正值6月報稅最後階段，稅務諮詢服務獲得非常熱烈的詢問與報名，歡迎民眾多加利用。

「地方黨部應該要增加更多元化的服務項目，讓市民有機會認識民進黨！」陳建名表說， 就任以來就以號召2000人入黨為首要目標，希望藉由多樣化的服務，深化黨部的各項功能。

首波「地表最強的諮詢服務」剛推出就獲得民眾迴響與參與，連剛創立工作室的社會新鮮人也來報名稅務諮詢服務。陳建名說，這代表諮詢服務是民眾需要的，民進黨始終願意站在民眾的角度去思考、去傾聽，而這項服務也只是黨務新政的第一步，未來將更重視民眾需求，以「會做事新竹隊」形象，成為民進黨的品牌與口碑，喚起民眾對該黨的認同。