端午節連假何處去？ 走進涼爽雪霸國家公園山區玩賞趣

防疫新生活走進苗栗山區，雪霸國家公園管理處端午節連續假期，分別在雪霸處汶水遊客中心、雪見遊客中心戶外廣場，推出「雪霸風華 原舞耀動」原住民傳統歌舞展演，及「雪見傳情 原舞躍動」展演活動，不想開車也可以搭乘苗栗客運「台灣好行南庄線」遊南庄，使用電子票證享有半價優惠。

雪霸處指出，「雪霸風華 原舞耀動」原住民傳統歌舞展演活動，6月26日日上午10點半、下午1點、2點半，在汶水遊客中心第1視聽室，傳源文化藝術團演出3場，力行防疫新生活運動，如不能保持社交距離，入場觀賞必須配戴口罩

雪見遊憩區海拔約1870公尺，炎炎夏日消暑，「雪見傳情 原舞躍動」展演活動在遊客中心戶外廣場，6月27日、7月4日及5日、10月1日及2日，上午10點半到11點半表演原住民古調歌謠，曲目間搭配泰雅口簧琴、非洲鼓、木箱鼓及排鈴表演，下午1點20分到2點20分表演泰雅族傳統織布舞、泰雅歡樂舞、口簧之戀等舞碼，及泰雅舞體驗。