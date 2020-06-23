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220歲老榕樹「浮」在空中 苗栗救樹將納入保育課程

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣卓蘭鎮山尾伯公廟旁逾220歲老榕樹褐根病嚴重，縣府救樹過程將納入保育研習推廣課程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣卓蘭鎮山尾伯公廟旁逾220歲老榕樹褐根病嚴重，縣府救樹過程將納入保育研習推廣課程。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣卓蘭鎮山尾伯公廟旁逾220歲老榕樹褐根病嚴重，縣府救樹砍除染病部位，支架撐住整棵樹宛如浮在半空中，也成了奇景，讓民眾津津樂道。縣政府決定將救樹過程列為保育研習推廣課程，「浮在空中的樹」成活教材，延續老榕樹生命價值。

「浮在空中的樹」最近掀起話題，還有外縣市民眾慕名而來參觀救樹，並與老榕樹合影。縣府農業處指出，老榕樹原本有2棵，1棵在山尾伯公廟旁，另棵較小在對面車道。2樹原本枝葉交錯，有如鶼鰈情深，當地人稱夫妻樹，可惜小榕樹因褐根病，10年前伐除，獨留老榕樹，去年10月間老榕樹也確認感染褐根病。

當地居民痛心，不忍再失去老榕樹，希望縣府原地救樹，立委徐志榮邀縣府、林務局及國有財產署等單位研商，經費終於到位，6月15日進場救樹，因切除染病腐朽部位，樹幹基部整個切除，靠支架撐起整棵樹，有如飄浮在空中。

老榕樹救治過程與工法引來熱議，也承載了許多記憶。一名阿婆告訴縣府人員，老榕樹從她嫁來當卓蘭媳婦時，就高大聳立，現在她都有孫子，時常帶孫子一起來樹下乘涼，建議搶救老榕樹納為教材，讓更多人知道，也見證地方請命救樹歷史。

農業處表示，褐根病又稱樹癌，搶救老榕樹如同搶救罹癌病患，需要爭取黃金救治時間，切除染病部位。救治工程完成階段性作業後，未來有3年的維護保固期，定期復診老榕樹，觀察生長恢復狀況，縣府將採納地方人士建議，將搶救過程納入保育研習推廣課程。

苗栗縣政府搶救染病老榕樹，「浮在空中的樹」讓人稱奇。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府搶救染病老榕樹，「浮在空中的樹」讓人稱奇。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府搶救染病老榕樹，「浮在空中的樹」讓人稱奇，吸引民眾參觀。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府搶救染病老榕樹，「浮在空中的樹」讓人稱奇，吸引民眾參觀。圖／苗栗縣政府提供

徐志榮 奇景 苗栗縣

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