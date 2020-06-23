桃園FUN玩酷暑體驗學習營 5大基地6大系列課程全免費

後疫情時期，準備好出門透氣開心迎接暑假了嗎? 桃園市政府青年事務局超前部「暑」為你準備好了。

今年「FUN玩酷暑-暑假體驗學習營」再升級，7月15日到8月31日活動期間結合青年局五大基地推出六大系列主題共50堂1400個名額全部免費，桃園12至24歲在學青年憑學生證免費報名，今天起開放網路報名。

「FUN玩酷暑-暑假體驗學習營」將在青年局所屬興光堡壘、新明青創基地、青創指揮部、安東基地及青年體驗學習園區五大基地，針對不同青年學子的興趣及需求量身打造六大系列主題課程。

除往年最受歡迎的機械手臂動次動、多功能智慧型積木車、自走車組裝及操控及3D紙模型製作等新興的創客Maker體驗系列，及虛擬實境體驗系列課程外，今年首度結合新明基地開設時下最潮、年輕人最夯AI及智慧機器人系列課程，培養青年動手做及具獨立思考與解決問題的能力。

另外還有多種手做創意課程如多肉苔球、膠彩創作、金屬設計、皮革創作等多元才藝系列課程，為喜歡敲打塗抹、DIY手作的學子量身打造。另外，去年口碑滿意度高的活動企劃師系列訓練課程，培育在學青年辦理校園活動的企劃、執行能力，未來職場上得以發揮。

為鼓勵年輕學子走出戶外，於桃園青年體驗學習園區開設有趣又有挑戰的探索體驗營，挑戰北台灣最多高低空設施，透過團隊合作完成任務，讓參與青年盡情揮灑體力與耐增強自信與團隊凝聚力及向心力。

青年局長顔蔚慈表示，今年首度整合青年局各基地資源開設50堂免費多元課程及活動，更多詳情資訊，可至桃園市政府青年事務局官網查詢，名額有限，馬上動手報名參加青年局「FUN玩酷暑-暑假體驗學習營」。