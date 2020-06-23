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愛情必然帶著階級苦味？《做工的人》為什麼總是失戀

溫馨端午節 苗栗關懷勢有愛

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
創世基金會號召「撐舟勇士」相助，苗栗縣副縣長鄧桂菊等人今天到創世苗栗院，為植物人逆流撐舟。圖／創世基金會苗栗院提供
創世基金會號召「撐舟勇士」相助，苗栗縣副縣長鄧桂菊等人今天到創世苗栗院，為植物人逆流撐舟。圖／創世基金會苗栗院提供

端午節前夕，創世基金會苗栗院、竹南鎮中興商工校園都有愛心關懷弱勢活動，展現社會溫馨。

新冠肺炎疫情，衝擊社福機構團體捐款收入，創世基金會號召「撐舟勇士」相助，苗栗縣副縣長鄧桂菊帶領縣府團隊，及禪廚蔬食餐廳負責人邱靖傑先生今天擔任第一棒，與貝思特幼兒園幼童一起手拿小香包腳踩大龍舟，為植物人逆流撐舟，突破逆境幫助植物人家庭。

貝思特教育機構執行長蔡美鳳說，植物人是社會上非常弱勢的族群，創世始終在這條路上堅持不放棄，希望鄉親能夠共襄善舉；邱靖傑表示，禪廚一直秉持著「以愛出發、用心感受，相信世界會更美好」的信念，希望能夠回饋鄉里，幫助在地的弱勢植物人家庭。

創世苗栗院指出，受疫情影響，每年固定舉辦的園遊會、餐會都無法如期舉行，經費頓失支持，邀請大眾攜手為植物人撐舟，每月1650元，專線037-275848。

另外，中興商工今天上午邀請聖家啟智中心，共同舉辦「中興傳愛 粽香傳情」慶端午活動，學生每人從裹葉、填料、捆線，每人體驗傳統包粽，也為自己討個「包粽、包中」好彩頭，粽子蒸煮後，致贈聖家啟智中心等社福團體，應節傳達祝福，氣氛相當溫馨。

植物人 疫情 新冠肺炎

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