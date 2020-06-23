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桃園獲環署空品考核優良11連霸 民眾卻無感

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
環保局在管制移動汙染源方面，透過汰舊換新補助、加碼報廢獎勵金等方式，鼓勵民眾汰換二行程機車，目前桃園二行程機車僅剩3萬8595輛，為六都中最低。圖／市府環保局提供
環保局在管制移動汙染源方面，透過汰舊換新補助、加碼報廢獎勵金等方式，鼓勵民眾汰換二行程機車，目前桃園二行程機車僅剩3萬8595輛，為六都中最低。圖／市府環保局提供

桃園維護空氣品質連續11年獲得環保署評定特優，PM2.5濃度108年降至15.1μg/m3，刷新桃園歷年紀錄。環保局指出，該成果有賴於積極推展環保政策，包括汰除一、二期高汙染柴油車及二行程機車、補助電動二輪車、增設紙錢集中箱等；不過對於空品繳出好成績，多數民眾卻不埋單，認為無感。

環保局表示，桃園的空氣品質連續11年獲得環保署評定特優，考核分別有4大項目，包括空氣汙染防制基金運用管理、空氣汙染物改善情形，地方問題管理績效，如汰除二行程機車與企業綠色認養等，以及配合環保署政策管理作為，民眾最關注的PM2.5濃度，108年已降至15.1 μg/m3，全市PM2.5改善率達11.7%，較全國改善率6.3%高了將近1.9倍。

中原大學學生李小姐指出，與前幾年相比下，不覺得空品有明顯改善，她認為，近期出門時臉部還是因為空氣髒而過敏，只能戴口罩保護臉部，嚴重點還要到診所拿藥，改進空間還很大。住在中壢的林先生則驚訝地說，不知道這個評定，對空品改善無感；顏小姐向政府喊話，希望盡快改善都市區空氣，否則下一代一出生就得吸著髒空氣。

環保局解釋，為掌握固定汙染源，環保局對各項高汙染潛勢行業進行滾動式清查與追蹤，移動汙染源管制方面，桃園二行程機車僅剩3萬8595輛為六都中最低，並持續以汰舊換新鼓勵民眾。

另外，電動二輪車總數10萬2449輛、市占率8.2%，今年新購電動二輪車補助上限1萬名，目前申請約3千件；機車汰舊換新補助上限1.5萬名，已快滿額。

管制逸散汙染源則篩選高汙染工地，裝設空氣盒子與監視設備，監控車輛汙染情形，降低道路揚塵，此外，市內各寺廟裝設約200個紙錢集中箱，環保局表示，108年紙錢集中收運約445公噸，將紙錢集中到有汙染防治措施的大型焚化爐燃燒，能降低空氣汙染，會持續努力。

環保局全面推廣幼兒園加裝室內空氣品質監測系統，全市已有292家幼兒園裝設，為民眾以及幼童健康把關。圖／市府環保局提供
環保局全面推廣幼兒園加裝室內空氣品質監測系統，全市已有292家幼兒園裝設，為民眾以及幼童健康把關。圖／市府環保局提供
桃園積極推動低汙染運具補助，目前市內電動二輪車總數有10萬2449輛，市占率8.2%皆為全國最高。圖／市府環保局提供
桃園積極推動低汙染運具補助，目前市內電動二輪車總數有10萬2449輛，市占率8.2%皆為全國最高。圖／市府環保局提供

PM2.5 空氣汙染 環保署

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