苗栗搶先部署從孕期介入 提供高風險孕產婦兒關懷服務

苗栗縣2018年曾發生年輕女生未婚產子，將出生6天男嬰溺死案，公部門介入有空窗期。今天縣政府秘書長陳斌山、衛生局長張蕊仙等人宣布啟動周產期高風險孕產婦兒關懷服務，從懷孕母體開始，提前部署提供關懷，協助轉介醫療或社政等單位，守護母嬰健康及安全，減少憾事的發生。

衛生局指出，國內目前孕婦產檢並沒有強制性，新生兒24小時內接種第1劑B型肝炎疫苗，第2劑於第2個月施打，如果沒有依時程，再啟動追蹤機制，因此出現關懷空窗期。此外，新生兒及嬰兒死亡原因，除先天性疾病、事故傷害及嬰兒猝死症候群外，與妊娠周數、母體健康，及孕產期造成的併發症有很高相關性，因此爭取國民健康署經費，推動周產期高風險孕產婦兒關懷服務。

這項服務協同大千醫院、為恭紀念醫院合作，苗栗縣助產師助產士公會加入團隊，提供有健康風險，如吸菸、飲酒、妊娠高血壓糖尿病、藥癮及憂鬱等孕產婦，孕期至產後6周共10次追蹤關懷，及2次到宅訪視與孕產兒的衛教關懷；若未滿20歲、受家暴未經產檢孕產婦、孕期全程未做產檢婦女的新生兒，延長追蹤關懷至產後6個月，另增加2次電話追蹤關懷，及1次到宅訪視。