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燒垃圾明年擬調漲 苗栗市辦清潔競賽搶先部署垃圾減量

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所推垃圾減量，籲請市民注意正確廚餘回收。圖／本報資料照片
苗栗市公所推垃圾減量，籲請市民注意正確廚餘回收。圖／本報資料照片

苗栗縣BOT垃圾焚化廠送燒費用，因成本考量，明年擬調漲2到3成，部分鄉鎮市公所剉咧等，擔心增加財政負擔，苗栗市公所搶先部署，今年7月1日首推環境清潔競賽，希望激勵落實垃圾減量，並宣導廚餘回收，希望減少可能增加的垃圾送燒費用。

苗栗縣政府環保局、鄉鎮市公所今年6月19日業務聯繫會議，傳出BOT垃圾焚化費用，明年擬調漲2到3成，勢必衝擊鄉鎮市公所財政引發重視，環保局指出，目前垃圾焚化廠每公噸處理成本2225元，但縣內鄉鎮公所送燒垃圾1公噸僅收1000元，且多年沒有調整，價差一倍以上。

此外，焚化廠每年攤提建設費1公噸垃圾1946元，環保署第1年全額補助，以後逐年降低5%，今年第13個年頭，縣府負擔達到6成，明年再調升到65%，基於成本及使用者付費等考量，因此檢討調漲，但目前沒有定案，還會進一步討論各方可以接受方案。

送燒垃圾如燒錢，苗栗市公所評估從根本垃圾減量做起，希望降低如果調漲收費的衝擊程度，7月1日推出環境清潔競賽，市公所指出，28里分成北區、南區2組，評比垃圾分類、回收及減量，街頭清潔及髒亂點等項目，每組前3名獎勵金依序3萬元、2萬元、1萬元，里長及里幹事還可記功、嘉獎。

市公所主任秘書邱宏宬指出，清潔競賽希望養成市民把垃圾減量當成生活習慣，不僅為環保盡心力，還可以減少送燒垃圾支出，另市公所發現正確廚餘回收最需要加強，籲請市民「吃多少、煮多少」，蘋果、芒果、香蕉、西瓜等水果皮，及茶葉渣、咖啡渣等，也不要混入一般垃圾增加重量。

苗栗縣 廚餘 BOT

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