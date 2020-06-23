聽新聞
test
0:00 / 0:00
林智堅與Honda合作贈車 第45萬竹市寶寶好幸運
新竹市人口數即將突破45萬，進入最後倒數時刻，新竹市長林智堅今指出，竹市出生率高，估計第45萬人口將在一周內出現，為慶祝「幸運寶寶」的誕生，市府與新竹市Honda汽車經銷商合作，將贈送這位幸運兒Honda City車款，百年老店進益摃丸也將提供「免費吃摃丸到45歲」，希望這份祝福能陪伴他快樂成長。
民政處指出，竹市出生率目前排名全國第五，自然增加率也是台灣本島非六都縣市第一，據戶政事務所統計資料，竹市第45萬人口已進入倒數階段，近日內人口數將突破45萬人，有望在端午連假前後出現。
林智堅市長今天透過臉書指出，一座城市人口持續穩定的自然成長，代表著這座城市讓市民敢生且願意生，更重要的是一座城市持續成長的競爭力。讓下一代快樂成長，是他擔任市長的初衷，竹市第45萬市民即將前來報到，市府特地準備禮物，和本田汽車Honda合作準備一台City要送給這位幸運寶寶，希望幸福城市可以陪伴他快樂長大。
新竹市HONDA汽車經銷商葉聰敏董事長表示，竹市吸引許多年輕家庭成家立業，且通常迎接新生寶寶後就會有購車需求，Honda City車款也受到年輕族群的喜愛，功能滿足年輕家庭的需求，因此特地挑選最適合小家庭使用的City車款，贈與第45萬的幸運寶寶最美好的祝福。
在地名店進益摃丸表示，摃丸是新竹市最具代表性的在地美食，為迎接第45萬寶寶到來，進益摃丸也準備好最有人情味厚禮，讓這位幸運寶寶免費吃摃丸直到45歲，幸運的「摃丸寶寶」也成在地老店最佳代言人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言