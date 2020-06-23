文青新景點 玻工坊透明咖啡廳將開幕

新竹市在地老牌公司春池玻璃在第二代接手後，不斷突破傳統產業框界，今年才與新竹市府合作，將新竹公園內閒置建築轉為玻璃工坊春室，規劃有吹玻璃體驗區、商品販售區，近日又打造結合策展、餐飲、體驗「The POOL一池」，有著大面積落地玻璃、淺色調，又被稱為「透明系」咖啡廳，將於25日開幕。

市長林智堅說，市府盼以文化、設計帶動城市發展，竹市公園內玻璃工坊由春池經營後，民眾來訪不僅可體驗吹玻璃，現在該棟三樓更有新秘境「透明系」咖啡廳「The POOL一池」。

林智堅說，由春池打造「透明系」咖啡廳「The POOL一池」，以白色調為主，地面更將回收玻璃融入水泥鋪設，更有著大面落地窗，採光極佳，若改樓梯上樓，還有玻璃製作扶手，讓人驚艷。該咖啡廳位於新竹公園內、新竹市動物園旁，他認真推薦，民眾可來趟一日遊，逛完動物園，就步行到咖啡廳看風景。

春池玻璃副總經理吳庭安說，玻璃產業漸漸凋零，他以設計、行銷盼讓玻璃走出新亮點，如同全新打造「The POOL一池」結合策展、餐飲，所有器皿全採由春池的回收玻璃重製而成，飲料也融入在地食材香山牧場鮮奶、福源花生醬，並與台南蜷尾家、京盛宇台灣茶聯名。

文化局長黃竫蕙說，「The POOL一池」首檔展覽以玻璃為主題，更搭配從春池工廠取得的玻璃砂、玻璃碎及玻璃膏等原料造景，藝術家更運用春池的回收玻璃與海廢玻璃，及回收的貴金屬銀，製作出許多飾品。