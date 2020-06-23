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扶輪社捐視力檢查車 助竹縣照顧偏鄉長者視力健康

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
國際扶輪3502地區及桃園市東北扶輪社，捐贈新竹縣價值300萬元的多功能視力篩檢車及眼科檢查儀器。記者陳斯穎／攝影
國際扶輪3502地區及桃園市東北扶輪社，捐贈新竹縣價值300萬元的多功能視力篩檢車及眼科檢查儀器。記者陳斯穎／攝影

為改善新竹縣眼科醫療資源不足且分布不均問題，國際扶輪3502地區及桃園市東北扶輪社，捐贈新竹縣價值300萬元的多功能視力篩檢車及眼科檢查儀器，今天舉行捐贈儀式，縣長楊文科表示，將透過視力篩檢車及媒合眼科醫師，到缺乏資源的9個鄉鎮衛生所開設眼科門診。

楊文科指出，新竹縣地理幅員廣闊，全縣提供眼科診療服務的醫療院所有20家，但其中18家都集中在竹北市、竹東鎮、新豐鄉及湖口鄉，另2家則在關西鎮及尖石鄉，其餘7個鄉鎮則完全沒有眼科醫療院所，感謝扶輪社讓醫療資源連結，提高就近醫療服務，讓更多鄉親受惠。

國際扶輪3502地區總監楊肅欣表示，眼睛是靈魂之窗，失去視力將影響個人及家庭生活品質，過去在偏鄉看到許多長者，都會有白內障或青光眼等視力方面疾病，但就醫卻相當不便，此次「眼科醫療巡迴車計畫」，東北扶輪社積極籌資、規劃，申請國際扶輪全球獎助金，購置多功能視力篩檢車，並配有桌上型電腦驗光機、眼球內壓計、細隙燈檢查儀及間接倒像眼底鏡等精密儀器。

衛生局長殷東成表示，糖尿病友每年至少都應作一次眼底檢查，達到良好的糖尿病控制，未來將透過視力篩檢車及媒合眼科醫師，到關西鎮、新埔鄉、芎林鄉、橫山鄉、寶山鄉、峨眉鄉、北埔鄉、尖石鄉及五峰鄉等9個眼科醫療資源缺乏的衛生所開設眼科門診，讓民眾免除舟車勞頓，就近接受相關視力檢查，期能早期發現長者的眼睛疾病，降低糖尿病人視網膜病變等併發症，為視力健康把關。

國際扶輪3502地區及桃園市東北扶輪社，捐贈新竹縣價值300萬元的多功能視力篩檢車及眼科檢查儀器。記者陳斯穎／攝影
國際扶輪3502地區及桃園市東北扶輪社，捐贈新竹縣價值300萬元的多功能視力篩檢車及眼科檢查儀器。記者陳斯穎／攝影

視力 衛生所 新竹

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