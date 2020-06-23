聽新聞
test
0:00 / 0:00
3隻雛鳥連鳥帶巢失蹤 悲情黑枕藍鶲親鳥苦守
一對台灣特有亞種黑枕藍鶲在苗28線（三湖道）苗栗市功維敘隧道附近路旁竹林，築巢養育3隻雛鳥，邱姓愛鳥人今天上午10點發現雛鳥連鳥帶巢不而飛，親鳥猶在枝頭守候，他匪夷所思，感嘆「世風日下，無所不偷」，也不尊重生命。
黑枕藍鶲普遍分布台灣低山區或丘陵地帶，棲息在雜木林、果樹林或竹林，邱姓鳥友昨天傍晚路過苗28線功維敘隧道附近，意外發現路旁竹林下方，黑枕藍鶲築巢，並拍下親鳥育雛溫馨畫面，今天上午7點再去察看，未料，今天上午10點發現雛鳥及鳥巢被偷。
邱姓鳥友認為雛鳥雖然可愛，但嗷嗷待哺，帶回家恐怕也養不活，可憐親鳥不知情，仍在枝頭守候子女歸來，情何以堪？偷鳥人「損人又不利己」相當可議。
苗栗縣政府農業處指出，野生動物保育法規定，非基於學術研究或教育目的，獵捕一般類之哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類野生動物，應在地方主管機關畫定區域，並申請取得許可，違反可處6萬元到30萬元罰鍰，處罰相當重，提醒民眾不要以身試法。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言