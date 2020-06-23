3隻雛鳥連鳥帶巢失蹤 悲情黑枕藍鶲親鳥苦守

一對台灣特有亞種黑枕藍鶲在苗28線（三湖道）苗栗市功維敘隧道附近路旁竹林，築巢養育3隻雛鳥，邱姓愛鳥人今天上午10點發現雛鳥連鳥帶巢不而飛，親鳥猶在枝頭守候，他匪夷所思，感嘆「世風日下，無所不偷」，也不尊重生命。

黑枕藍鶲普遍分布台灣低山區或丘陵地帶，棲息在雜木林、果樹林或竹林，邱姓鳥友昨天傍晚路過苗28線功維敘隧道附近，意外發現路旁竹林下方，黑枕藍鶲築巢，並拍下親鳥育雛溫馨畫面，今天上午7點再去察看，未料，今天上午10點發現雛鳥及鳥巢被偷。

邱姓鳥友認為雛鳥雖然可愛，但嗷嗷待哺，帶回家恐怕也養不活，可憐親鳥不知情，仍在枝頭守候子女歸來，情何以堪？偷鳥人「損人又不利己」相當可議。