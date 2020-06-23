竹北博愛國小將設非營利幼兒園 預計112學年度招生

年輕家長注意！新竹縣爭取規畫興建竹北市博愛國小非營利幼兒園，獲教育部核定總工程經費2890萬元，中央補助2456萬元、縣府自籌574萬元，將設立3班共招收76名幼兒，其中2到3歲幼兒16名、3歲到入國小前60名，預計112學年度招生。

縣長楊文科表示，為減輕家長育兒負擔，上任後積極達成「新增50班幼兒園」政策，提供家長更多平價優質的教保環境，減輕家長負擔，讓新竹縣的青年敢婚、敢生。

縣府教育處表示，今年也新增文興、嘉豐及竹東3所非營利幼兒園，3所合計27班，目前已抽籤完畢，預計今年8、9月將陸續開學；教育處也積極爭取規畫興建湖口文小、竹北文小十及博愛國小3所非營利幼兒園，共規劃21班。

其中，湖口文小預定地為達生七街、達生八街口，獲得國教署核定經費為1億491萬元，預計招收2至3歲幼幼班2班、32人，3到5歲8班、240人，合計272名幼兒，目前建築師已遴選完成。

竹北文小十非營利幼兒園則預定在環北路五段、新光五街、華興三街口，獲得國教署核定經費為8593萬元，預計招收2至3歲幼幼班2班、32人，3到5歲6班、180人，合計212名幼兒，目前正辦理建築師遴選。