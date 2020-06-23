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桃園誰買奶粉中千萬？ 7/5前再不領就「捐」國庫了

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
「別讓千萬富翁留走」，桃園市1名購物290元統一發票中千萬獎金未兌領，國稅分局恭賀全聯店開出，呼籲中獎人趕快在7/5期限前兌領。記者曾增勳/翻攝
「別讓千萬富翁留走」，桃園市1名購物290元統一發票中千萬獎金未兌領，國稅分局恭賀全聯店開出，呼籲中獎人趕快在7/5期限前兌領。記者曾增勳/翻攝

常見民眾購物隨手丟棄統一發票，或是發票遺忘口袋被洗衣機洗毀「千萬富翁擦身而過」，財政部北區國稅局及桃園分局今天上午指出，去年至今，北部地區總共10張千萬發票中獎人沒有兌領獎金，7 千萬元「捐」給國庫，還有3張千萬獎金發票尚未兌獎，希望3名中獎人趕快在7月5日最後期限前兌領，不要再讓「千萬富翁溜走」。

北部3名尚未兌領發票千萬獎金中獎人，是今年1、2月購物發票開出，其中1人在桃園市，今年2月26日在桃園區全聯慈文分店，購買奶粉、尿布、黏塵拖等商品共790元，其中290元現金發票中獎千萬元。

北區國稅局桃園分局長沈榮泉率員前往全聯慈文分店，張貼「恭賀發票中特獎1千萬元」，宣導民眾索取發票、或利用載具儲存雲端發票、下載「統一發票兌獎APP」兌獎，希望民眾「不要再讓千萬獎金飛走」。沈榮泉說，桃園1、2月發票千萬中獎人領獎最後期限7月5日，希望趕快兌領。

桃園分局表示，為避免發票中獎者往往錯失兌獎機會，鼓勵民眾利用載具儲存雲端發票，就不怕發票遺失或損毀，享有中獎通知、自動兌獎服務，或至「財政部電子發票整合服務平台」設定領獎、匯款帳戶，獎金自動匯入，還可節省千分之四印花稅好處，請民眾多多使用。

桃園市1名購物290元統一發票中千萬獎金未兌領，國稅分局恭賀全聯店開出，呼籲中獎人趕快在7/5期限前兌領，「別讓千萬富翁溜走」。記者曾增勳/翻攝
桃園市1名購物290元統一發票中千萬獎金未兌領，國稅分局恭賀全聯店開出，呼籲中獎人趕快在7/5期限前兌領，「別讓千萬富翁溜走」。記者曾增勳/翻攝

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