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彰化縣警局長交接 許錫榮︰認真做好治安
大甲媽祖遶境落幕，彰化縣警察局長方仰寧接任內政部警政署警政委員，由桃園市政府警察局副局長許錫榮接下彰化警察局長重任，今天舉辦交接典禮，彰化縣長王惠美稱讚許錫榮有完整歷練，期許他返鄉就任後，能發揮所長，繼續推動精進彰化警察局各項勤、業務。
王惠美感謝方仰寧對彰化縣交通及治安的貢獻，也創設因公涉訟輔助金專戶，截至目前捐款金額已達660萬元，成為同仁執法的堅實後盾，方仰寧即將高升內政部警政署警政委員，替他高興也相當不捨。
方仰寧說，謝謝縣長在他工作任期的15個月內，絕對授權，以及給予彰化縣警察局完全的支持與協助，感謝彰化縣警察局全體同仁的協助及幫忙。
縣長王惠美下午主持交接，警署副署長黃宗仁監交，方仰寧將印信交給新任局長許錫榮，許錫榮期許認真做好彰化的治安交通。
許錫榮是中央警察大學46期畢業，彰化縣芳苑鄉在地子弟，歷任桃園市政府警察局大溪、龜山、八德、中壢、桃園等分局分局長、基隆港務警察總隊總隊長、雲林縣警察局局長、桃園市政府警察局督察長及副局長等職務。
王惠美強調，良好的交通與治安，縣民才能安心拚經濟，營造幸福的城市，縣府將持續編列經費設置監視器、改建廳舍、更新警用設備、汰換老舊警用車輛及員警健康補助等。
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