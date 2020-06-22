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彰化縣警局長交接 許錫榮︰認真做好治安

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化子弟許錫榮（右一）今天接任彰化縣警局。記者林敬家／攝影
彰化子弟許錫榮（右一）今天接任彰化縣警局。記者林敬家／攝影

大甲媽祖遶境落幕，彰化縣警察局長方仰寧接任內政部警政署警政委員，由桃園市政府警察局副局長許錫榮接下彰化警察局長重任，今天舉辦交接典禮，彰化縣長王惠美稱讚許錫榮有完整歷練，期許他返鄉就任後，能發揮所長，繼續推動精進彰化警察局各項勤、業務。

王惠美感謝方仰寧對彰化縣交通及治安的貢獻，也創設因公涉訟輔助金專戶，截至目前捐款金額已達660萬元，成為同仁執法的堅實後盾，方仰寧即將高升內政部警政署警政委員，替他高興也相當不捨。

方仰寧說，謝謝縣長在他工作任期的15個月內，絕對授權，以及給予彰化縣警察局完全的支持與協助，感謝彰化縣警察局全體同仁的協助及幫忙。

縣長王惠美下午主持交接，警署副署長黃宗仁監交，方仰寧將印信交給新任局長許錫榮，許錫榮期許認真做好彰化的治安交通。

許錫榮是中央警察大學46期畢業，彰化縣芳苑鄉在地子弟，歷任桃園市政府警察局大溪、龜山、八德、中壢、桃園等分局分局長、基隆港務警察總隊總隊長、雲林縣警察局局長、桃園市政府警察局督察長及副局長等職務。

王惠美強調，良好的交通與治安，縣民才能安心拚經濟，營造幸福的城市，縣府將持續編列經費設置監視器、改建廳舍、更新警用設備、汰換老舊警用車輛及員警健康補助等。

彰化縣長王惠美今天主持警察局長交接，桃園市政府警察局副局長許錫榮接下警察局長重任。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天主持警察局長交接，桃園市政府警察局副局長許錫榮接下警察局長重任。記者林敬家／攝影

警察 方仰寧

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