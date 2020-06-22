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防疫新生活 苗栗藝文活動一檔接一檔強強滾

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣立國樂團7月、8月、9月分別推出3場音樂會，縣長徐耀昌等人邀請民眾觀賞。記者范榮達／攝影
苗栗縣立國樂團7月、8月、9月分別推出3場音樂會，縣長徐耀昌等人邀請民眾觀賞。記者范榮達／攝影

防疫新生活運動，苗栗縣下半年藝文表演活動強強滾，縣府今天再宣布，縣立國樂團7月、8月、9月先後推出3場「幻響」經典名曲音樂會、「老鼠娶親之公主不想嫁」親子音樂會，及「中秋音樂會-樂舞·金秋」音樂會，縣長徐耀昌邀請民眾觀賞，一掃疫情期間壓力。

縣府文化觀光局今天在縣府第一辦公大樓宣傳，安排指揮名家李英率同縣立國樂團演奏「煙姿」曲目，縣立國樂樂團並結合愛樂劇工廠、惠風舞蹈工作室，及苗栗市客家兒童合唱團演出親子音樂劇片段，精彩的演出，徐耀昌、縣議員余文忠、楊明燁等人先睹為快，文觀局副局長王浩中掛保證絕對值回票價，徐耀昌說，新冠肺炎疫情趨緩，藝術下鄉啟動，3場演出場所都將做好萬全的防疫準備，希望民眾也能落實防疫新生活運動，走進演藝廳聆賞美妙樂音，讓藝術豐富生活。

打頭陣的「幻響」經典名曲音樂會呈現國樂之美，7月4日晚上7點30分在苗北藝文中心登場，採購票入場，票價200元，購票請洽兩廳院售票系統；「老鼠娶親之公主不想嫁」親子音樂會8月29日晚上7點30分在縣府文化觀光局中正堂演藝廳演出，票價100元，洽兩廳院售票系統；「中秋音樂會-樂舞·金秋」9月26日晚上7點30分在通霄鎮公所綜合活動中心演藝廳演出，免費索票入場。

另外，「2020貓裏表演藝術節」7月3日持續到10月24日，共17個團隊、22場表演節目，其中4場星空音樂會都在中正堂戶外廣場舉辦，自由入場，偶劇系列4場採取索票入場，黑盒子劇場、傑出演藝團隊年度演出，分別在苗北藝文中心、中正堂，採售票入場，票價100至300元不等。

音樂會 國樂 票價

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