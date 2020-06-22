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華山基金會出任務 老人回到童年湯姆熊玩得好開心

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
華山基金會苗栗縣站今天提前慶祝端午節，義工陪伴老人盡興玩遊戲機。圖／華山基金會提供
華山基金會苗栗縣站今天提前慶祝端午節，義工陪伴老人盡興玩遊戲機。圖／華山基金會提供

華山基金會苗栗縣站今天出任務，信邦電子股份有限公司員工當義工，陪伴老人到苗栗市家樂福苗栗店湯姆熊歡樂世界，老人好像回到童年，玩得不亦樂乎，謝老先生直說是人生第一次體驗，看著機器吐出長長一排彩票，比中樂透還開心！

今年受到新冠肺炎疫情影響，華山基金會苗栗縣站每年舉辦春季郊遊及老人運動會，都因此暫緩，老人悶了幾個月，台灣目前疫情趨緩，啟動防疫新生活，華山縣站今天提前慶祝端午節，安排到家樂福苗栗店湯姆熊歡樂世界，信邦員工支持挹注經費，並擔任「守護大天使」，陪伴玩遊戲機，還以客家話宣導防疫觀念。

華山縣站站長杜靜容表示，華山防疫期間送愛到家持續服務不間斷，但受疫情衝擊，華山相較去年捐款減少近3成5，信邦拋磚引玉，華山推出端午關懷禮1份350元，或每月1250元認助1名老人，歡迎各界加入愛心認助行列，專線037-373627。

疫情 苗栗縣 家樂福

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