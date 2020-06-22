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新竹縣文化基金會募千萬善款 助竹竹苗醫護文化界防疫
因應新冠肺炎疫情來襲，新竹縣文化基金會辦理「防疫募款」活動，並將募到的千萬善款捐贈給竹竹苗3縣市的公衛、醫護、文化等領域共9個單位，今天在新竹縣政府大廳舉辦捐贈儀式。另外，為振興藝文，新竹縣文化局解封首檔節目舞台劇「再見歌廳秀」，也特別釋出350張票券，邀請竹縣防疫第一線的消防、醫護人員欣賞。
新竹縣長楊文科同時也是基金會董事長，他表示，因應新冠肺炎疫情，加上疫情的演化難以預料，基金會4月時決定辦理防疫募款，除了將善款用在文化相關領域的場館防疫補強和支持藝文團體外，也捐贈給防疫第一線的「醫、藥、護」單位，包括3縣市的文化局、衛生局及臺北榮民總醫院新竹分院、中國醫藥大學新竹附設醫院及新竹馬偕紀念醫院等。
新竹縣文化基金會常務董事宣明智說，基金會在近2個月來發出上百封勸募文件，截至6月20日共募得1230萬餘元，其中贊助3家醫院各50萬，用來將加強檢疫實驗室，3縣市衛生局各200萬，文化局各獲7、80萬不等，將用來改善表演場所的衛生條件，並長期協助防疫宣導，基金會也將持續進行防疫募款，支援防疫成常態。
苗栗縣長徐耀昌表示，早期竹竹苗都屬於新竹州，不管在防疫或建設上都是共同生活圈，也是生命共同體，他肯定楊文科大格局的作法；新竹市副市長沈慧虹說，竹竹苗在生活、經濟、健康等都習習相關，這次捐贈活動除了給防疫人員獎勵，也提供藝文表演的空間。
另外，由劇團「故事工廠」製作的「再見歌廳秀」，7月4日晚上7點30分將在文化局演藝廳登場，歡迎民眾購票欣賞。
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