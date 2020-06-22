桃園航空城優先區畫定347戶 搬遷費加碼多1倍

桃園航空城計畫進入實質開發準備工作，市長鄭文燦表示「要以一對一的方式助民眾爭取最大權益」，今天起將開始舉行158場地上物協議價購說明會，他宣布已畫定347戶優先區，補償金部分，除協議價購獎勵金、自拆獎勵金及人口拆遷費外，再加碼優先區獎勵金、80萬租金補貼和二次人口拆遷費，他直呼這是最優渥的補償方案。

鄭文燦指出，內政部在6月19號發函給市政府，正式同意土地徵收，市府在6月至8月間須完成地上物協議價購，他說，為落實「先建後拆」，有347戶優先區住戶須先遷離原址，安置街廓及安置住宅施工面積約30公頃，分別可提供最大約2300戶及1200戶安置使用，希望在2024年2月能全區施工。

由於大海里95公頃內500棟建築中，其中有約300棟為違建，鄭文燦表示，大眾所關心的大海里95公頃和環區道路皆沒有納入優先區，目前畫定優先區有347戶，約占全區設籍戶數約1成，其餘地區民眾均適用先建後遷規畫，並於113年2月前完成搬遷。針對347戶優先區住戶，償金部分除有協議價購獎勵金7.5%、自動拆遷獎勵金50％及人口搬遷費平均20萬外，還有優先區獎勵金25%、租金補貼80萬。

鄭文燦舉例，以合法建築查估補償費500萬的房子為例，協議價購獎勵金7.5%有37萬5千元、自動拆遷獎勵金50％有250萬元、人口搬遷費平均20萬、優先區獎勵金25%有125萬元、租金補貼80萬，再加上二次人口搬遷費平均20萬，總計能獲得1032.5萬元，加總後比原來的搬遷費多了將近1倍。此外，違建拆遷費要打6折，而二次拆遷戶只要拿出被迫遷移的證明就能以9折辦理。

鄭文燦提到，針對交通部民用航空局辦理的機場園區部分，由於第三跑道用地分6個工區，採取分階段搬遷方式，6個工區時間不太一樣，因此獎勵將從25%逐階遞減，如搬遷中有弱勢家庭需要中繼住宅，市府也準備了蘆竹1號、蘆竹2號跟大園生活圈接近的地區，除安置優先區347戶以外，還有200多戶可以支援民航局，如須市府幫助會全力協助。