端午節連假 龍潭小人國、六福村、石門水庫風景區交管
6月25日至28日端午節連續4天假期，桃園市龍潭警分局預估轄區石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景區將吸引大量遊客，加上台三線中豐路鄰近新竹各風景區人潮，針對易塞車路段研擬交通疏導作為。
警方表示，依據歷年強力疏導經驗，龍潭區中原路路幅狹窄，易造成沿路車輛回堵延伸至中豐路，為避免壅塞，各主要路口將編派員警、協勤民力協助交通疏導工作。
龍潭警分局建議民眾行駛替代道路如下：龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。
另外請民眾特別留意，25日(周四）上午7至12點，國道三號龍潭系統交流道南下入口匝道高乘載管制，駕駛人要掌握交通動態及各項管制、服務措施，可直撥分局勤務中心電話（03）4891112、高速公路查詢電話1968，也可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。
龍潭分局長蕭欽杰呼籲民眾多一點禮讓、行車更順暢，勿於遊樂區周邊違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力指揮疏導。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言