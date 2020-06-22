端午節連假 龍潭小人國、六福村、石門水庫風景區交管

6月25日至28日端午節連續4天假期，桃園市龍潭警分局預估轄區石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景區將吸引大量遊客，加上台三線中豐路鄰近新竹各風景區人潮，針對易塞車路段研擬交通疏導作為。

警方表示，依據歷年強力疏導經驗，龍潭區中原路路幅狹窄，易造成沿路車輛回堵延伸至中豐路，為避免壅塞，各主要路口將編派員警、協勤民力協助交通疏導工作。

龍潭警分局建議民眾行駛替代道路如下：龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

另外請民眾特別留意，25日(周四）上午7至12點，國道三號龍潭系統交流道南下入口匝道高乘載管制，駕駛人要掌握交通動態及各項管制、服務措施，可直撥分局勤務中心電話（03）4891112、高速公路查詢電話1968，也可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。