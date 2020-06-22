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攜亡夫照片圓夢 山城奶奶披白紗踏浪

中央社 / 苗栗縣22日電

「好感動，這是我第一次看海」苗栗縣大湖鄉88歲詹奶奶大半輩子都在山中度過，年輕時結婚也未穿婚紗社工籌劃替她圓夢，穿白紗到海邊踏浪、拍照，老奶奶不忘帶上已逝丈夫照片，沉醉表情格外溫馨。

大千慈善事業基金會承辦苗栗縣大湖日間照顧中心，社工們在照顧閒聊過程中發現，88歲詹奶奶對海充滿了憧憬與好奇，每次在電視上看到浪花打在沙灘的畫面，總對社工說「很漂亮，若有機會可以到海邊走走就好了。」

大湖日照中心社工陳惠嫈今天表示，詹奶奶是土生土長的大湖人，年輕時都在山中生活，耕作、養豬、砍竹、種草莓都難不倒她；結婚後和先生一起打拚、將孩子撫養長大，除了未曾到海邊，當年結婚時也沒有穿婚紗，特地從大湖走路卓蘭找專人訂做洋裝，讓自己漂漂亮亮出嫁。

日照中心團隊決定幫詹奶奶圓夢。帶著她到漁港吃海產，再到海邊踏浪體驗清涼海水，還拍了美麗的婚紗照，在拍照時，奶奶特別將已逝丈夫的照片放在身邊，希望倆人一起欣賞美麗的海景。

詹奶奶滿臉笑意頻頻向社工道謝，謝謝團隊為她安排的圓夢之旅，讓她能親身體驗大海的美麗，也留下許多美麗的回憶。

社工 婚紗 結婚

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