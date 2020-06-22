新竹在地私藏名單 看你「粽」意哪一味

端午節將至，新竹是歷史300年的古城，閩南、客家、眷村等移民匯聚於此，發展出隱藏在各大市場的各式特色粽，包括北部粽、客家粄粽、眷村甜粽等，滿足不同客群的胃，市府也與在地名店傻瓜肉粽合作，推出市府伴手禮助行銷，今特別公布在地好粽私藏名單，邀民眾來品嘗。

市府與在地商家合作推出伴手禮評比，讓特色商品呈現新竹美食，2010年十大伴手禮之一傻瓜肉粽，特色為低油、低盬、不加味精，還販售以五穀米為基底的養生粽，吃粽也能好健康，也有素肉粽以紅藜包覆猴頭菇。

竹市各大傳統市場也有著藏有許多特色肉粽，市府指出，竹市肉粽多元，不僅有「蒸煮」傳統北部粽，還有「米漿」製成的粄粽，更有受眷村喜愛的甜粽，各類粽子更加入創新手法，包括中央市場104號攤結合北、南口味的肉粽，南寮市場田媽媽手作、加入南瓜的黃金粄粽。

中央市場104號頂好滷味便當第二代老闆林傳傑說，他在飯店餐飲工作達10年，回來接手媽媽便當店，就把真材實料、精緻料理概念融入其中，以前肉粽都是傳統北部肉粽，直到某次一位常客台中11歲妹妹來到攤位，向他哭訴，104號肉粽最像已經離世的阿嬤口味，唯一不同就是阿嬤有包花生，請他幫忙客製化幾個有花生的傳統肉粽，從此結合南北口味的南北粽就此誕生。

另外，南寮市場田媽媽粄粽販售「閩、客」結合的粄粽，老闆娘劉明珠說，夫家是傳統豬肉攤，自她才開始加工販售閩南的菜包，某次端午將近，她就改良推出「閩、客」結合粄粽，沒想到大受歡迎，她的粄粽保留以米漿蒸煮而成客家粄粽外皮，再拌入糖，內餡則是閩南粽肉塊、香菇等，打造外皮彈牙、內餡又有嚼勁的獨特粄粽。