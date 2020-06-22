影／88歲披婚紗帶著丈夫遺照看大海 日照中心為她圓夢

88歲詹老太太土生土長苗栗縣大湖鄉人，大海的美麗只有在電視看過，她充滿憧憬與好奇， 大湖日間照顧中心出任務，精心為她設計，披上婚紗帶著丈夫遺照同遊海邊，第一次現場看到大海，成了詹老太太永遠的美麗浪漫回憶。

大千慈善事業基金會承辦苗栗縣政府長照中心計畫，2015年8月成立大湖日間照顧中心，詹老太太是學員，從小到老都在山中生活，耕作、養豬、砍竹、種草莓等農事，樣樣都難不倒她，結婚後和先生打拚，撫養子女長大，雖也曾和家人外出旅遊，卻從來不曾到過海邊。

大湖日照中心一次活動，詹老太太對社工陳惠嫈表示，每次在電視上看到浪花打在沙灘的畫面，覺得很漂亮，若有機會可以到海邊走走就好了，社工放在心上，規畫圓夢計畫。