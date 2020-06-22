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端午連假交通疏運 台61線竹南7平交路口部分時段封閉
端午節連續假期，公路總局規畫台61線西濱快速道路苗栗縣竹南路段交通疏運，6月27日、28日部分時段封閉7處平交路口，以利台61線主線車流疏導，公路總局苗栗工務段將派員偕同警力，現場協助引導車流。
其中，27日、28日下午1點至晚上11點封閉橫向路口，包括台61線89公里加670公尺處冷水坑龍好街11巷、91公里加520公尺處復興路、92公里加330公尺處中美里、92公里加900公尺處保福路、94公里加200公尺處竹南垃圾焚化場、101公里加300公尺處苗11線大山腳；另，27日、28日晚上8點至晚上11點，台61線87公里加600公尺處崎頂路口封閉。
苗栗工務段指出，平交路口封閉採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口號制時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲用路人如需穿越台61線封閉路口，屆時務必提前改道。
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