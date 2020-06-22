風雲社團／觀光文化解說員協會 行銷苗栗

苗栗縣擁有好山好水，自然、人文景點豐富，吸引各地遊客造訪，由各行各業人士參與的「苗栗縣觀光文化解說員協會」，近年來展現活力，在各旅遊景點扮演行銷苗栗的角色，透過他們的解說，讓遊客更加認識在地特色及風情，帶回滿滿的旅遊記憶。

協會總幹事魏薇表示，目前會員近百人，不少是退休教師及公務員、企業人士，也有現職大學兼任講師、國小教師，各方面學有專精，協會安排的教育訓練課程，也常請具專長的會員授課。

台鐵竹南、苗栗車站及高鐵苗栗站，目前都有協會解說員在遊客中心服務，著名景點如客家圓樓、台灣客家文化館、陶瓷博物館等地，也都看得到協會成員的身影。

舊山線鐵道自行車近2年成為苗栗觀光旅遊的一大亮點，約有10名協會成員提供導覽服務，讓舊山線的鐵道歷史文化、人文風情更深植遊客心中。

「撲克牌裡的人物是那些人？」協會成員接受培訓的課程五花八門，讓大家能適時地運用在各個解說場合，增添趣味，例如撲克牌方塊K，人物圖案是羅馬名將和政治家朱亞斯，這一點可能連常玩撲克牌的人也沒幾個知道。

魏薇說，解說員協會樂於提供服務，加強行銷在地觀光旅遊特色，先前也曾應頭屋鄉公所邀請安排數天的室內外研習課程，針對鄉內的景點特產介紹、培訓導覽人員，希望提升觀光發展；期盼未來能有更多年輕新血輪加入，共同努力行銷苗栗的觀光旅遊特色。