聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市百年幼兒園 2024年重生 類似小學規模 可增收122名幼兒

聯合報 / 記者王駿杰／新竹報導
新竹市立幼兒園於1923年創園至今，因老舊校舍不符合土地使用項目，數十年來無法整建。圖／新竹市政府提供
新竹市立幼兒園於1923年創園至今，因老舊校舍不符合土地使用項目，數十年來無法整建。圖／新竹市政府提供

新竹市立幼兒園於1923年創園至今，因老舊校舍不符合土地使用項目，數十年來無法整建，新竹市長林智堅今指出，市府已克服困難完成土地使用項目變更，百年幼兒園將在2024年重生，屆時樓地板面積達4140平方公尺，類似小學規模，可增收122名幼兒，總計招收340名幼兒。

新竹市立幼兒園在日據時期、1923年創園，位於舊城區內，園區至今仍保留檜木屋架的教室、名列台灣十大畫家、出生於新竹藝術家李澤藩畫作、大象溜滑梯也披著披著珠寶、更有數棵老樹。

幼兒園創園近百年，是竹市面積最大的幼兒園，建築物卻有老舊、漏水嚴重等問題，且部分土地位於道路用地及停車場用地上，不符合土地使用項目，一直無法重新修建。另外，附近居民也期盼政府拆校還路。

經竹市府召開多次居民說明會及溝通，最後提出將世界街退縮6公尺，並銜接江山街20巷處設置迴車道，提供南北向交通，又保留幼兒園完整面積，創造雙贏。

林智堅表示，市府近年推動新校園運動，讓學生擁有最佳學習環境，至今已投入超過42億總經費，部分校舍更獲建築獎肯定。竹市平均每年有近5000名孩童出生，出生率排名前5，連帶幼兒園需求也大增，市立新竹幼兒園改建後能再增招生名額，在市府努力下，市立幼兒園都市計畫變更已完成，並爭取到中央補助1.23億餘元經費，目前市府已上網公開招標，讓市立幼兒園原地重建。

教育處代理處長沈靜濤表示，市立幼兒園為舊城區的一部分，期望重生幼兒園保留綠地，並且融入人文記憶、開創百年元素，並結合將幼兒教育需求，希望各界建築師團隊來挑戰。

幼兒園 新竹 建築 林智堅

延伸閱讀

竹市最大幼兒園市幼將重生 4年後將再增收122名幼兒

拚國旅 林智堅當導覽 賴清德逛竹市

林智堅、潘孟安合體 屏東推三鐵行、竹市加碼好玩券

交通有解！五楊高架延伸頭份段可行性政院核定通過

相關新聞

桃療學員包粽子 加金銀花添香氣

衛生福利部桃園療養院社區復健中心，是桃園4家日間型精神機構中，收治最多學員的機構，中心成立許多工作隊，譬如環保清潔、衣物...

風雲社團／觀光文化解說員協會 行銷苗栗

苗栗縣擁有好山好水，自然、人文景點豐富，吸引各地遊客造訪，由各行各業人士參與的「苗栗縣觀光文化解說員協會」，近年來展現活...

竹市荔枝節 果園促銷「吃到飽」

新竹市荔枝節開跑，市府與6家觀光果園合作促銷，園內除體驗採果樂，還能現場吃到飽，將成為「時間限定」隱藏版景點。市長林智堅...

創刊38年 竹縣兒文專輯「小學生」出刊

新竹縣兒童文學專輯邁入第38年，每年都有讓人驚豔的作品，今年的專輯《小學生》出刊，可在公共圖書館及各國小圖書館閱讀實體刊...

竹市百年幼兒園 2024年重生 類似小學規模 可增收122名幼兒

新竹市立幼兒園於1923年創園至今，因老舊校舍不符合土地使用項目，數十年來無法整建，新竹市長林智堅今指出，市府已克服困難...

增班增額 竹市建構完善公幼體系

新竹市人口持續增長、就學需求也增加，市府6年投入超過3億元，針對公立幼兒園興建校舍、改善教室，全面完善公立幼兒園環境；今...

苑裡通霄部分地區23日停水 用戶注意儲水

台灣省自來水公司第三區管理處通霄銅鑼營運所，辦理苗栗縣苑裡鎮泰田配水池出口持減壓閥拆除工程，苑裡鎮除上館里、南勢里、石鎮...

IKEA桃園店關店倒數搶購 「沙魚公車站」打卡至7月8日

知名瑞典商IKEA宜家家居桃園店距關店倒數一個月，該店官網打出「整間帶回家」全面4折起，促銷到7月22日止，今天推出精選...

影／台灣基進黨插旗桃園 陳柏惟：不怕韓國瑜來

台灣基進桃園黨部今天舉行開幕茶會，黨主席陳奕齊表示，桃園台灣基進黨的第7個黨部，宣示扎根桃園的決心，未來有意投入市議員選...

平鎮棒球場園區籃球場沒護網 旁邊是鐵軌火車來怎麼辦

桃園市平鎮棒球場運動園區附設籃球場工程即將進入完工驗收階段，不過因為兩個球場距離鐵道太近，棒球場有護網籃球場卻沒有防護設...

桃園療養院組工作隊 助精障學員返社會找頭路

衛生福利部桃園療養院社區復健中心，是桃園市內4家日間型精神機構中，收治最多精障學員的機構。社區復健中心職能治療師康俊良表...

竹縣14所公共圖書館文青風新制服 7月與大小朋友見面

新竹縣14所公共圖書館制服換新裝！因應新冠肺炎疫情舒緩，每周末公共圖書館故事志工說故事活動，將於7月第一周起恢復，新竹縣...

熱門新聞

社區中庭變道路恐歪樓 居民淚訴：怕成下個921災戶

黃偉哲要守住台南的蝦仁飯 但可能搞錯了

IKEA桃園店關店倒數搶購 「沙魚公車站」打卡至7月8日

竹市最大幼兒園市幼將重生 4年後將再增收122名幼兒

要迎白沙屯媽祖 彰化縣信徒上萬份食品等著招待香燈腳

影／聽到阿里山火車票350還滿座 柯文哲：該漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。