IKEA桃園店關店倒數搶購 沙魚公車站打卡至7/8

知名瑞典商IKEA宜家家居桃園店距關店倒數一個月，該店官網打出「整間帶回家」全面4折起，促銷到7月22日止，今天推出精選商品周末超殺優惠促銷，湧入人潮「撿便宜」，IKEA公司人士今天下午表示，桃園店促銷最後絕版品及陳列品都會全部特價出清，超人氣「沙魚公車站」開放打卡至7月8日，歡迎民眾打卡留念。

IKEA宜家家居桃園店7月22日關店、結束15年營業，之後將搬遷到高鐵青埔特區的IKEA站青埔店預定7月下旬開幕，桃園店連續推動打折促銷，吸引大批民眾前往選購、打卡，近月業績今年最佳，也有網友批評，每天人流這麼多，IKEA根本就不用促銷。

IKEA桃園店今天推出周末限時超殺優惠，精選優惠商品讓民眾輕鬆入手，吸引許多民眾選購。IKEA公司人員表示，桃園店至7月22日關店，推出「全面4折起」促銷，最後絕版商品和陳列商品，全部都會特價清倉，回饋消費者。