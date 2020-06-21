快訊

日環食奇景下午4時14分登場 天空一暗民眾直呼「好神奇」

日職／王柏融本季首安出爐 打擊率1成11仍在低檔

IKEA桃園店關店倒數搶購 沙魚公車站打卡至7/8

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
IKEA桃園店關店倒數一個月，精選商品周末超殺優惠吸引人潮，最後4折到絕版品全部清倉，許多民眾打卡留念，預告「下一站，青埔!」。記者曾增勳／攝影
IKEA桃園店關店倒數一個月，精選商品周末超殺優惠吸引人潮，最後4折到絕版品全部清倉，許多民眾打卡留念，預告「下一站，青埔!」。記者曾增勳／攝影

知名瑞典商IKEA宜家家居桃園店距關店倒數一個月，該店官網打出「整間帶回家」全面4折起，促銷到7月22日止，今天推出精選商品周末超殺優惠促銷，湧入人潮「撿便宜」，IKEA公司人士今天下午表示，桃園店促銷最後絕版品及陳列品都會全部特價出清，超人氣「沙魚公車站」開放打卡至7月8日，歡迎民眾打卡留念。

IKEA宜家家居桃園店7月22日關店、結束15年營業，之後將搬遷到高鐵青埔特區的IKEA站青埔店預定7月下旬開幕，桃園店連續推動打折促銷，吸引大批民眾前往選購、打卡，近月業績今年最佳，也有網友批評，每天人流這麼多，IKEA根本就不用促銷。

IKEA桃園店今天推出周末限時超殺優惠，精選優惠商品讓民眾輕鬆入手，吸引許多民眾選購。IKEA公司人員表示，桃園店至7月22日關店，推出「全面4折起」促銷，最後絕版商品和陳列商品，全部都會特價清倉，回饋消費者。

另外超人氣「沙魚公車站」，擺設超人氣沙魚玩偶商品，預告「下一站，青埔！」，及店內陳列1隻巨型沙魚娃娃，吸引許多民眾打卡拍照懷念，IKEA人士說，打卡上網分享就有機會免費將BLAHAJ沙魚帶回家，「沙魚公車站」打卡拍照開放至7月8日結束。

IKEA桃園店關店倒數一個月，該店官網打出「整間帶回家」全面4折起及周末優惠促銷，吸引人潮，業績長虹。圖／翻攝IKEA桃園店官網
IKEA桃園店關店倒數一個月，該店官網打出「整間帶回家」全面4折起及周末優惠促銷，吸引人潮，業績長虹。圖／翻攝IKEA桃園店官網
IKEA桃園店關店倒數一個月，超人氣「沙魚公車站」開放打卡至7月8日，店方歡迎民眾打卡留念。圖／翻攝IKEA桃園店官網
IKEA桃園店關店倒數一個月，超人氣「沙魚公車站」開放打卡至7月8日，店方歡迎民眾打卡留念。圖／翻攝IKEA桃園店官網

IKEA 公車

延伸閱讀

路過打卡警分局彩繪牆 警民共同營造社區友善環境

獨家／準備都更 GUCCI永康街藝術牆即將說掰掰 快把握時間來打卡！

帶小孩吃火鍋「打卡送肉」遭貴婦翻白眼嗆寒酸 媽媽氣炸

拿議事槌拍照 台中市議員帶團進議事廳郊遊打卡

相關新聞

IKEA桃園店關店倒數搶購 沙魚公車站打卡至7/8

知名瑞典商IKEA宜家家居桃園店距關店倒數一個月，該店官網打出「整間帶回家」全面4折起，促銷到7月22日止，今天推出精選...

台灣基進黨插旗桃園 陳柏惟：不怕韓國瑜來

台灣基進桃園黨部今天舉行開幕茶會，黨主席陳奕齊表示，桃園台灣基進黨的第7個黨部，宣示扎根桃園的決心，未來有意投入市議員選...

平鎮棒球場園區籃球場沒護網 旁邊是鐵軌火車來怎麼辦

桃園市平鎮棒球場運動園區附設籃球場工程即將進入完工驗收階段，不過因為兩個球場距離鐵道太近，棒球場有護網籃球場卻沒有防護設...

桃園療養院組工作隊 助精障學員返社會找頭路

衛生福利部桃園療養院社區復健中心，是桃園市內4家日間型精神機構中，收治最多精障學員的機構。社區復健中心職能治療師康俊良表...

竹縣14所公共圖書館文青風新制服 7月與大小朋友見面

新竹縣14所公共圖書館制服換新裝！因應新冠肺炎疫情舒緩，每周末公共圖書館故事志工說故事活動，將於7月第一周起恢復，新竹縣...

竹市最大幼兒園市幼將重生 4年後將再增收122名幼兒

新竹市立幼兒園於1923年創園至今，因老舊校舍不符合土地使用項目，數十年來無法整建，新竹市長林智堅今指出，市府已克服困難...

竹市荔枝節開跑 觀光果園促銷「荔枝吃到飽」

新竹市政府荔枝節今年邁入第18年，為期九天的「農遊採果 荔即行動」已經開跑，市長林智堅前往風谷荔枝觀光果園摘荔枝，向來自...

竹科生活圈／竹科人揪三鐵、露營… 親近大自然

竹科人工作壓力大、生活步調緊湊，許多工程師假日與同事揪團參加馬拉松、三鐵、攝影等活，紓壓、放鬆，藉此聯絡感情，近年來能親...

竹市行動圖書館App 手機可借書

新竹市政府為提供高品質閱讀服務，推動智慧閱讀與借閱數位化，下載新竹市行動圖書館App，帶著手機就可借書，App還可線上預...

竹縣遊．童花 裝置展開跑

疫情趨緩，暑假旅遊旺季即將來臨，新竹縣政府在竹東鎮文創藝術村舉辦遊．童花裝置展，昨天登場，展期到年底，縣長楊文科說，雖然...

開放無人機空域 苗栗天空變開闊

民航局第1波公布的無人機飛航圖資，苗栗縣有7個鄉鎮空域受國防部陸軍航特602旅訓練區域限制，被畫為紅色禁限航區，引起飛友...

中部名人堂／長和宮主委楊金土 熱心公益

新竹市古蹟長和宮主委楊金土，擔任當地長和里長40多年，不僅熱心慈善公益，也對文資保存及宣揚媽祖宗教文化不遺餘力。他困苦家...

熱門新聞

社區中庭變道路恐歪樓 居民淚訴：怕成下個921災戶

黃偉哲要守住台南的蝦仁飯 但可能搞錯了

台中觀光業者請議員發難「不換局長 就換市長」

影／聽到阿里山火車票350還滿座 柯文哲：該漲

竹市最大幼兒園市幼將重生 4年後將再增收122名幼兒

配合大南方治理平台 台南捷運紅線加速啟動與高雄連線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。