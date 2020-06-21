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台灣基進黨插旗桃園 陳柏惟：不怕韓國瑜來

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
台灣基進桃園黨部今天舉行開幕茶會，宣示扎根桃園的決心。記者陳夢茹／攝影
台灣基進桃園黨部今天舉行開幕茶會，宣示扎根桃園的決心。記者陳夢茹／攝影

台灣基進桃園黨部今天舉行開幕茶會，黨主席陳奕齊表示，桃園台灣基進黨的第7個黨部，宣示扎根桃園的決心，未來有意投入市議員選舉，他說，期待在台北外，也讓在地青年發表自己的政治聲音與觀點。

陳奕齊指出，台灣需要第2個本土政黨，讓民眾不論如何選擇，台灣只有更好而不會更差，但因為現在台灣人民只有國民黨這個主要在野黨可以選擇，所以很容易因為執政黨有執政包袱，而錯投國民黨，反而面臨「亡國感」。

陳奕齊說，不少人對政治失望、冷感，因此要做比現在政黨、政治人物、更值得人民託付的人，他們不斷再為民眾尋找和培養有理念的政治人物，近期的目標則是要投入下次市議員選舉。桃園市長鄭文燦則勉勵，基進黨雖在桃園無公職，但期許一同關心青年政策、交流意見，把桃園打造成守護台灣的第一站、扶植青年的第一站。

基進黨立委陳柏惟直呼「不怕韓國瑜來」，談及是否因為有傳聞稱，高雄前市長韓國瑜將到桃園選市長，因此來防韓？陳柏惟表示，那是玩笑話，不過若韓真的要來，他喊話「我們是歷史上唯一有罷免經驗的政黨團體，歡迎他」。

陳柏惟更分享經驗，指出自己曾在韓國瑜當選市長後，環島宣傳中共滲透的嚴重性，來到桃園這一站發現出來關心的年輕人非常多，這次桃園黨員許多是桃園青年，可見有許多在地青年對政治有抱負，可以一同為理念而努力。

台灣基進桃園黨部今天舉行開幕茶會，主席陳奕齊表示，桃園台灣基進黨的第7個黨部，宣示扎根桃園的決心，將投入市議員選舉。記者陳夢茹／攝影
台灣基進桃園黨部今天舉行開幕茶會，主席陳奕齊表示，桃園台灣基進黨的第7個黨部，宣示扎根桃園的決心，將投入市議員選舉。記者陳夢茹／攝影
基進黨立委陳柏惟表示，基進桃園黨部有許多在地青年加入，他也直呼，若高雄前市長韓國瑜真的要到桃園選市長，他說「我們是歷史上唯一有罷免經驗的政黨團體，歡迎」。記者陳夢茹／攝影
基進黨立委陳柏惟表示，基進桃園黨部有許多在地青年加入，他也直呼，若高雄前市長韓國瑜真的要到桃園選市長，他說「我們是歷史上唯一有罷免經驗的政黨團體，歡迎」。記者陳夢茹／攝影
台灣基進桃園黨部今天舉行開幕茶會，宣示扎根桃園的決心。記者陳夢茹／攝影
台灣基進桃園黨部今天舉行開幕茶會，宣示扎根桃園的決心。記者陳夢茹／攝影

韓國瑜 青年 陳柏惟

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