平鎮棒球場園區籃球場沒護網 旁邊是鐵軌火車來怎麼辦

桃園市平鎮棒球場運動園區附設籃球場工程即將進入完工驗收階段，不過因為兩個球場距離鐵道太近，棒球場有護網籃球場卻沒有防護設施，民眾擔心打籃球時籃球會彈出球場飛往鐵道方向。市議員黃敬平今天表示接到民眾陳情後，上周五邀體育局、養工處、平鎮區公所會勘，決定於籃球場周界增加3公尺高的圍網。

另外，棒球場旁邊還有一座小公園，民眾批評夜間照明不足、昏暗，棒球場周邊水溝也應該圍起確保安全，會堪後也決定照明等問題，在體育局移交給平鎮區公所維護之後，由公所接手改善。

黃敬平說，民眾反映公園內景觀燈夜間太昏暗，有時候天黑了還不開燈，原因是景觀燈要手動開啟，已經要求平鎮區公所接手後改為自動化控制。至於新完成的籃球場距離火車鐵道距離太近，萬一球類彈落到軌道，除了會危及臺鐵南北向列車，球友為了撿球也可能釀成意外，因此有必要新增適當的阻絕措施，而且要優先處理。

會勘當天，出席的民眾代表指著球場運動園區步道旁，部分該長草皮的空間仍然光禿禿，黃敬平建議公所接管之後植草或設法讓採草皮自然茂盛生長，以免讓人感覺一個步道，一邊綠油油一邊卻像「不毛之地」，還有運動園區靠近德育路旁的枯樹，也請區公所一併改善。

體育局說，平鎮棒球場和已完工進入驗收階段，預計6月底或7月初就可以開始使用，不會辦啟用典禮，驗收完後直接開放使用。公園內布置的景觀燈目確實靠手動開啟總開關，未來會改善為自動化開關。