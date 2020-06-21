桃園療養院組工作隊 助精障學員返社會找頭路

衛生福利部桃園療養院社區復健中心，是桃園市內4家日間型精神機構中，收治最多精障學員的機構。社區復健中心職能治療師康俊良表示，精障學員因對人際關係較敏感，難融入社會，在找工作時會多處碰壁，社區復健中心則提供學員工作上的復健。

桃療社區復健中心自民國78年成立，從40床一路擴展到90床，目前有74位精障學員，社區復健中心康俊良表示，如環保清潔工作訓練、衣物收取工作訓練、美食工作訓練、康復商店工作訓練、愛物坊二手衣物工作訓練、水果販售工作訓練等。他說，精障學員找工作時易多次碰壁、畏縮，社區復健中心扮演的角色便是協助他們融入社會。

康俊良舉例，像康復商店為醫院內的合作社，他們會教導學員們盤點貨物、收錢交易，類似簡易版的超商店員，如個案狀況良好，便會由就業輔導員轉銜，助學員出社會就業，有些人7、8個月就能出去工作，有些則會在桃療待上7、8年時間。他表示，在精神機構不足的狀況下，有許多學員舟車勞頓，每天換好幾班公車，8點不到就在中心門口等醫院開門，讓他相當感動。

端午節將至，桃療社區復健中心提前辦理活動，邀請精障學員一起包粽子跟著社會文化習俗融入生活中，桃療院長邱献章說，自己只會吃不會包，不知道包粽子需要注意力和手部的精細功能，學員們則回應「我們每天都有訓練，所以包得比院長快又好」。此外，社區復健中心也請營養師王惠予向精障學員進行教育，粽子的熱量很高因此食用上需要節制，分量一天一顆最剛好。