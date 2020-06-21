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竹市最大幼兒園市幼將重生 4年後將再增收122名幼兒

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市立幼兒園於1923年創園至今，因老舊校舍不符合土地使用項目，數十年來無法整建。圖／新竹市政府提供
新竹市立幼兒園於1923年創園至今，因老舊校舍不符合土地使用項目，數十年來無法整建。圖／新竹市政府提供

新竹市立幼兒園於1923年創園至今，因老舊校舍不符合土地使用項目，數十年來無法整建，新竹市長林智堅今指出，市府已克服困難完成土地使用項目變更，百年幼兒園將在2024年重生，屆時樓地板面積達4140平方公尺，類似小學規模，可增收122名幼兒，總計招收340名幼兒。

新竹市立幼兒園在日治時期、1923年創園，位於舊城區內，園區至今仍保留檜木屋架的教室、名列台灣十大畫家、出生於新竹藝術家李澤藩畫作、大象溜滑梯也披著披著珠寶、更有數棵老樹。

該幼兒園創園近百年，是竹市面積最大的幼兒園，建築物卻有老舊、漏水嚴重等問題，且部分土地位於道路用地及停車場用地上，不符合土地使用項目，一直無法重新修建。另外，附近居民也期盼政府拆校還路。

經竹市府召開多次居民說明會及溝通，最後提出將世界街退縮6公尺，並銜接江山街20巷處設置迴車道，提供南北向交通，又保留幼兒園完整面積，創造雙贏。

林智堅表示，市府近年推動新校園運動，讓學生擁有最佳學習環境，至今已投入超過42億總經費，部分校舍更獲建築獎肯定。竹市平均每年有近5000名孩童出生，出生率排名前5，連帶幼兒園需求也大增，市立新竹幼兒園改建後能再增招生名額，在市府努力下，市立幼兒園都市計畫變更已完成，並爭取到中央補助1.23億餘元經費，目前市府已上網公開招標，讓市立幼兒園原地重建。

教育處代理處長沈靜濤表示，市立幼兒園為舊城區的一部分，期望重生幼兒園保留綠地，並融入人文記憶、開創百年元素，並結合將幼兒教育需求，希望各界建築師團隊來挑戰。

新竹市立幼兒園於1923年創園至今，因老舊校舍不符合土地使用項目，數十年來無法整建。圖／新竹市政府提供
新竹市立幼兒園於1923年創園至今，因老舊校舍不符合土地使用項目，數十年來無法整建。圖／新竹市政府提供

幼兒園 新竹 建築

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