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竹市荔枝節開跑 觀光果園促銷「荔枝吃到飽」

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府荔枝節今年邁入第18年，為期九天的「農遊採果 荔即行動」已經開跑。圖／市府提供
新竹市政府荔枝節今年邁入第18年，為期九天的「農遊採果 荔即行動」已經開跑。圖／市府提供

新竹市政府荔枝節今年邁入第18年，為期九天的「農遊採果 荔即行動」已經開跑，市長林智堅前往風谷荔枝觀光果園摘荔枝，向來自各地的遊客大力推荐口感特殊、酸甜又Q彈的新竹荔枝；市府今指出，今年荔枝節與6家觀光果園合作促銷，園內除體驗採果樂，還能現場荔枝吃到飽，將成為「時間限定」隱藏版景點。

林智堅說，許多民眾並不知道，原來全台最北邊、產季最晚的荔枝就在新竹香山，由於醞釀時間長，造就特殊口感，讓新竹荔枝滋味酸甜且Q彈帶勁，他也大推在炎夏來一串「冰鎮荔枝」，絕對過癮。

府產發處指出，由市農會輔導的6處荔枝觀光果園，主要有黑葉、糯米、桂味3種，又以黑葉荔枝為大宗，生產在玉荷苞之後，果肉結實、甜中帶點微酸；糯米荔枝與黑葉約同時上市，肉質潤滑且甜外，還有一種像糯米的感覺；桂味荔枝是王班長及少數班員特有產物，生長季約在荔枝產季末期，果味帶點桂花味，是竹市獨具風味的農產品。

產發處表示，由於今年氣候穩定、暴雨較少，市府與市農會邀請專家協助減少蟲害，因此今年的荔枝產量較去年激增兩成且品質佳，口感鮮甜及果肉厚實為最大特點，總種植面積約15公頃，初估約有1200株，產量約5萬斤。

荔枝產期短且保存不易，鼓勵民眾把握機會帶家人一同來採果，享受親子同遊田園樂趣，目前6處荔枝觀光果園促銷優惠活動為即日起至28日，凡入園一人收取100元，除可「荔枝吃到飽」邊採邊吃外，各園限量發送150張「入場體驗券」，憑券購買摘下的荔枝，還享有50元優惠。

林智堅前往風谷荔枝觀光果園摘荔枝，向來自各地的遊客大力推荐口感特殊、酸甜又Q彈的新竹荔枝。圖／市府提供
林智堅前往風谷荔枝觀光果園摘荔枝，向來自各地的遊客大力推荐口感特殊、酸甜又Q彈的新竹荔枝。圖／市府提供

新竹 林智堅 吃到飽

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