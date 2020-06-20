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楊明國中校長以自身患癌為例　勉勵學生珍惜光陰

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市楊明國中校長王瑞蓮，2015年確診罹患最難治療的肺腺癌，擔任校長期間，時常以自身例，鼓勵學生珍惜光陰。記者高宇震／攝影
桃園市楊明國中校長王瑞蓮，2015年確診罹患最難治療的肺腺癌，擔任校長期間，時常以自身例，鼓勵學生珍惜光陰。記者高宇震／攝影

全國各縣市許多國中今舉行畢業典禮，典禮結束後，王瑞蓮的校長室裡仍聚集許多畢業生。今年擔任桃園市楊明國中校長第二年的王瑞蓮，從事教育工作31年，2015年確診最難治療的肺腺癌，經兩次手術，切除肺部右上葉，及部分中下葉，前年接下校長重任後，時常以自身為例，勉勵學生珍惜光陰。

王瑞蓮從小出生於三級貧戶家庭，她表示，小學時班上許多同學家境優渥，令她羨慕又自卑。當時的班導師鼓勵她不要因出身自卑，不時在課業上提供幫助，還介紹她進家扶中心，接受援助，使她能順利升學至大學。王也以這名導師為楷模，立志要成為一名教育者，幫助更多學生。

王於104年任教楊梅國中期間確診最難治療的肺腺癌，經兩此手術，切除右上葉，及部分中下葉，前年考上校長，接受校長遴選時，遴選委員擔心她的身體無法負荷繁重的校長工作，但她為了完成夢想，仍堅持接下重任。

王瑞蓮表示，剛開始離癌時，常常肚子痛到無法上課，衝出教室外，抱住大樹呼吸，每晚睡前都會擔心能不能見到明天的太陽，直到現在當校長，仍時常半夜被痛醒，一直有睡眠不足的狀況。

多年後王瑞蓮也收養了的一名家扶中心的孩子，已資助了十多年，順利升學研究所；現在擔任校長的她表示，因為自己感受到教育的愛，當校長期間，不放棄任何一名學生，時常利用自己的校長室，親自為課業困難的學生授課，特別關心弱勢家庭的孩子，也時常以自身為例，勉勵年輕、擁有大好歲月的學生珍惜光陰。

家扶中心 手術

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