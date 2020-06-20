影／民眾「用腳投票」？台中人口今年5月首度負成長

台中市今年5月總人口減少247人，是縣市合併以來首度出現負成長，綠營議員質詢指民眾「用腳投票」。市長盧秀燕說，內政部4月的數據是全國人口都下降並推測兩個原因，出生率低於死亡率，這是自然負成長；還有社會成長率是負數，恐怕是疫情關係，有家歸不得或無法移動，但台中市出生率是六都第二，僅輸桃園。

民進黨議員林德宇、陳世凱在總質詢時列出2019年至今年5月的台中市人口總數，5月減少247人，提醒盧秀燕「這是一個非常嚴重的市政警訊」，是否因市政表現排名墊底，讓民眾信心不足，才出現人口流失？

林德宇說，全台均有出生率、人口成長率偏低的情形，但台中在2017年人口數超越高雄成為全台第二大城，台中與新北、桃園、新竹縣市5縣市一直是「人口成長紅利集團」，現在出現負成長

盧秀燕表示，4月10日內政部公布人口統計，全國都呈現下降趨勢，內政部推測是兩個原因造成，第一是出生率低於死亡率，是自然負成長；其次，人口社會成長率也呈現負數，淨遷出人數是近3、4年來最高，推估恐怕是因疫情影響人口流動。

林德宇說，中市人口在前市長胡志強任內增加71416人，前市長林佳龍任內增加84059人，盧上任滿1年僅增加11367人，團隊要好好研究是哪個環節出了問題，施政是否讓民眾無感或信心不足？人口「盧夢幻泡影」？