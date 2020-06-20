違反居家檢疫、隔離規定桃竹苗開罰111人 罰款逾2千萬

疫情雖趨緩，桃竹竹苗4縣市針對違反居家檢疫與隔離規定至少開罰111人，累計罰款達2403萬元，其中桃園市就占1899萬元，桃竹苗地區有3人因情節重大遭罰百萬元，被開罰的民眾有的已繳清或分期，也有49人不服提出訴願，逾期或拒繳都會移送行政執行署強制執行。

桃園市衛生局指出，至少已開罰77人，罰款1萬元至100萬元，已繳清35件共745萬元，另有6件分期繳納，其餘陸續催繳中，有2人被罰100萬元，包括1名20多歲男子因4度擅離檢疫地點且不配合居家檢疫，還有1名越南籍移工入境失聯41天後被移民署查獲，2人都未繳罰款，已移送執行署強制執行。

衛生局指出，居家檢疫、隔離人數3到5月達到高峰，違規外出案例最多，由於大眾對違規會被重罰已有概念，隨著居家檢疫、隔離人數減少，近來違規情況趨緩，違規情節多為外出用餐、跟友人見面、處理私事或算錯出關時間等明確離開檢疫與隔離地點遭裁罰。

新竹市衛生局已開罰15人共罰款175萬元，分別罰5萬至30萬元，其中1名居家檢疫者因跑到廟裡拜拜又未載口罩，依離開居檢處所的時間、到廟裡接觸人潮多徒增風險等情節重罰，受罰者有的陸續繳款或分期，但也有12人不服裁罰提出訴願。

新竹縣衛生局已裁罰8件，罰款10萬到100萬元，總金額達195萬元，繳款率9成，僅剩1件20萬元正催繳，其中遭重罰100萬的林姓男子因居家檢疫期間失聯趴趴走，成為嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例生效後，首名遭重罰案例，林已提訴願。

苗栗縣迄今共11人違規，被罰1萬元到30萬元，總金額134萬元，衛生局指出，已有5件已繳清，包括4名被罰1萬元者，都是發生在嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例公告生效前，因情節較輕微，僅裁罰1萬元。