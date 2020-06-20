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疫情趨緩竹縣拚觀光 「遊·童花」桐花藝術裝置展亮相

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
裝置展以「遊·童花」為主題，打造出兒童專屬的藝文廊道，讓親子都能一同感受藝術。記者巫鴻瑋／攝影
裝置展以「遊·童花」為主題，打造出兒童專屬的藝文廊道，讓親子都能一同感受藝術。記者巫鴻瑋／攝影

國內疫情趨緩，也即將迎來暑假旅遊旺季，新竹縣政府為了吸引遊客，特別在竹東鎮文創藝術村舉辦「遊．童花」裝置展，希望能藉著裝置藝術呈現出桐花意象，讓原本4、5月才能看到的桐花美景能延續一整年，展期將從今天開始到年底。

新竹縣長楊文科在上午的裝置展開幕式上表示，雖然桐花盛開的時節已經過去，但縣府團隊將桐花意象轉化為創作藝術，讓桐花的「花期」延長，希望裝置藝術成品能為新竹縣帶來一波觀光人潮。

裝置藝術展以「遊·童花」為主題，是以兒童專屬的藝文廊道為概念，除了重視教育意義，還希望能藉由裝置藝術呈現出童趣，讓家長能在假日陪伴孩子前來體驗、遊玩，同時讓更多人認識新竹在地文化。

此次裝置展背後還有眾多藝術創作團隊，其中由藝術家蘇福隆帶領的水月藝術創作團隊，創作出多個不同主題的藝術裝置，有以雪白桐花如牛奶罐灑落，彩繪出的「戲童雨」建築牆，還有客家花布及織針呈現的「織童夢」。

新竹縣文化局長田昭容表示，這次展覽是由縣府與民間合作，鼓勵在地藝術家創作，同時讓民眾多認識竹東文創藝術村發展，因此才會舉辦這樣特別的展覽，歡迎民眾前來遊玩，而竹縣各觀光景點也已經陸續開放，擺脫疫情影響。

竹東文創藝術村在之後每個月的第3個周末，都將定期舉辦二手市集，首場將在明天（21日）舉辦，新竹縣政府歡迎民眾前來挖寶，更賦予舊物品重獲新生命，現場也將有親子說故事活動，讓大小朋友一起同樂。

新竹縣長楊文科（右三）率縣府團隊舉辦裝置展開展典禮，歡迎民眾利用假日前來散步遊玩。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科（右三）率縣府團隊舉辦裝置展開展典禮，歡迎民眾利用假日前來散步遊玩。記者巫鴻瑋／攝影
現場有許多以孩童趣味性為主題的牆壁彩繪，並融合桐花意象。記者巫鴻瑋／攝影
現場有許多以孩童趣味性為主題的牆壁彩繪，並融合桐花意象。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 桐花 裝置藝術

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