用手機就可借書 竹市行動圖書館App新增條碼行動借閱證

新竹市政府為提供高品質閱讀服務，推動智慧閱讀與借閱數位化，下載新竹市行動圖書館App，只要帶著手機就可借書，不再需要借書證，App還可線上預約書籍、影音資料，近期也推出Hami Book電子書場域閱讀服務，在全市11個服務據點提供8千本書線上免費閱覽。

市長林智堅說，新竹市閱讀能量豐沛，去年底啟用的動物園分館以兒童角度出發，設計兒童書櫃、親子廁所等，打造兒童主場閱讀空間，館內河馬樂樂自助借書機造型可愛，還可讓孩子學習簡單完成自動化借書程序。

市府文化局長黃竫蕙說，全市有動物園、香山、鹽水、金山及南寮5個圖書館分館，每個分館都可使用借閱證、身分證及市民卡跨館借書、還書，並可透過新竹市行動圖書館App預約書籍、影音資料，或登入讀者專區，查看借閱書籍情況。

App功能近日再升級，新增條碼的行動借閱證，以手機出示條碼即可借閱書籍，降低攜帶實體卡片的不便，讓借書變得更簡單，也能輕鬆管理個人的借閱書籍。

文化局指出，App相關連結功能提供各大電子書服務平臺連結，例如新竹市公共圖書館電子書服務平台、HyRead ebook、台灣雲端書庫、udn讀書館、華藝電子書、FunPark童書夢工廠等，同時整合多功能服務，增加使用的便利性。

黃竫蕙指出，今年也推出Hami Book電子書場域閱讀服務，全市共建置11個服務據點，在據點與周遭定位範圍內，透過手機、平板電腦等智慧型載具，就可免費閱覽近8千本書籍及180種期刊雜誌，享受全天候的閱讀，詳情可上網 https://culture.hccg.gov.tw/