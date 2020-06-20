人安基金會暖助返日 日籍街友感動「謝謝台灣」

62歲的日籍街友「行桑」原是軟體工程師，因精神疾病纏身，思考與生活能力退化，丟了工作也與妻小失和，2年前流落街頭來到人安基金會桃園平安站求助。站長陳志偉說，行桑不擅與人交際，透過日文翻譯深度訪談，逐漸突破心房，考量行桑持有居留證，回到日本才具有福利資格，接受政府照料，日前在市府等單位協助下助他搭機返日，行桑用不流利的中文致謝「謝謝！謝謝台灣！幫助我！回家！」令人動容。

陳志偉說，「行桑」2年前來到桃園平安站求助，因為語言退化及精神狀態，比起一般街友更難以靠近，社會退縮鮮少與人互動，但站方固定提供餐食，行桑定期領餐解決飲食問題，他也鼓勵行桑參與人安舉辦的三節活動，並協助轉介桃園街友外展中心關懷，媒合懂日文的人協助翻譯，突破溝通障礙，進行多次的深度會談。

陳志偉說，行桑今年62歲，經逐步探詢才得知為何流落街頭，行桑10年前自日本來台擔任軟體專案工程師，屬接案性質，原本生活無虞，由於精神疾病纏身，變得易怒難以溝通，紛紛讓客戶打退堂鼓，最後丟了工作，也因疾病等因素與妻小失和，最後流落街頭，有時甚至也搞不清為何會淪落至此，自覺人生失敗。

由於行桑並未取得台灣國籍，即便到了65歲，也無法接受台灣發放的各項長者福利，因此在桃園平安站的陪伴開導下，鼓勵他踏上返鄉之路回到日本生活，未來即能接受日本政府的社福協助，陳志偉說，在市府等單位協助下替行桑購買1張回日本的單程機票，他與桃園市遊民外展中心社工日前也陪同行桑前往桃園機場，協助登機返日。