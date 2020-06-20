因應學區劃分 新竹縣規劃安心通學步道
為了建構友善上學環境，保障學童通學安全，同時因應竹北市人口成長快速，中崙里及斗崙里將進行學區劃分，新竹縣政府教育處昨日進行實地會勘，將以學校周邊交通狀況、學生需求，規畫安全上學的通學步道。
新竹縣政府表示，近日來議員、市民代表、里長及民眾特別關心安全就學議題，竹北市中崙里及斗崙里因人口成長快速，將進行學區劃分，教育處昨日已實地會勘，由教育處率國教科，以及協同關心此議題的議員蔡志環、吳旭智、張珈源、林禹佑進行。
會勘方式以步行從博愛國中出發，分4條路線進行就學路徑勘查，中途分別行經光明九路、福興路、科大一路及興隆路一段，實際量測中崙里、斗崙里等大型社區通學步行距離與時間，於終點站成功國中會合。
教育處表示，將彙整現勘紀錄提供給府內交旅處、警察局及工務處等單位通盤檢討與研議改善計畫，並請校園周邊道路車流量較大、車速快的學校提出需求，期望能逐步完成竹北市各校通學步道改善，讓學子有個安全上學及放學回家的路，並維護用路人權益。
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