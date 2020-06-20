苗栗的天空終於「解禁」 飛友：悶太久了

「悶太久了，苗栗的天空終於開放了！」民用航空法無人機專章已在3月31日實施，但民航局先前公布的第一波圖資，苗栗縣竟有7個鄉鎮空域受國防部陸軍航特602旅訓練區域限制，被畫為紅色禁限航區，引起飛友高度關切，經縣府爭取反映，軍方同意調整訓練區域並提報調整資料，原畫設在苗栗縣境內的602旅禁限航區在民航局昨天發布的新圖資裡已取消，苗栗可飛航無人機的空域大幅開放，比起相鄰的新竹、台中，縣內禁限航空域少了很多，讓飛友雀躍不已。

苗栗縣政府勞工及青年發展處表示，民航局今年第一波公布的無人機飛航圖資，縣內包括通霄、苑裡、西湖、銅鑼、三義、大湖、卓蘭都被畫為紅色的禁限航區，讓許多飛友驚訝和失望，但當初縣府代中央公告縣內的禁限航區，陸軍航特602旅訓練區域圖資並不在內。

苗栗縣政府積極推動無人機產業，國內首座無人機考照場也設在苗栗市河濱公園內的模型飛機訓練飛行場，不料民航局公布的第一波圖資，苗栗縣一大部分被畫為禁限航區，讓縣府勞青處看了也傻眼，努力向中央反映交涉，獲軍方同意調整訓練區域並提報調整資料給民航局，但受限民航局半年一次的滾動式檢討時間，最新圖資資訊6月才能更新。

昨天有飛友發現民航局已公布新的圖資，苗栗縣的天空變得「開闊」，紅色禁航區大幅減少，開心地說「悶太久，終於自由了！」

攝影工作者、空拍玩家張文煥說，先前受限於民航局的圖資，他的空拍無人機在禁航區內跟本無法「起飛」，接近黃色限制區前數十公尺，無人機也無法操作往前，這與GPS的設定有關，他使用的無人機廠牌在國內飛友有極多人使用，都受到民航局的圖資影響，現在苗栗的空域終於「解禁了」，讓他在許多地方又可自由地進行空拍。