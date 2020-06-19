保存客家耕海文化 新屋牽罟文化館今啟用

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市新屋區牽罟文化館今天揭牌啟用。記者高宇震／攝影
桃園市新屋區牽罟文化館今天揭牌啟用。記者高宇震／攝影

為保存築石滬、牽罟捕魚等客家「耕海」文化，桃園市府將新屋區海巡署留下的舊哨所，改建成牽罟文化館，今天揭牌啟用，7月25日將於永安漁港舉行牽罟、編織漁網體驗。

桃園市長鄭文燦表示，依據《新修桃園縣志》記載，清朝乾隆時期，客籍移民大規模入墾，沿社子溪流域上岸。新屋沿海是舊時大石門溪的古河道，因客家先民選擇在此地開墾撈捕，發展出獨特的「耕海」文化。

「牽罟」是桃園客家先民發揮團隊合作、利益共享的捕魚方式，船東先以船筏載運漁網到適當海域布放後，掌握潮流和漁群游移方向，誘導魚兒入網，所有村裡的男女老少、大人小孩，都來岸邊協助拉魚網，全體同心協力整齊畫一的拉網收魚，所得漁獲全歸大家所有，是早期新屋沿海居民共同的記憶。

但近年來隨著漁船機械化和養殖業的盛行，牽罟因為缺乏經濟產值而逐漸沒落，一般人已不再熟悉這種傳統的捕魚方式及其所蘊藏的文化內涵，更難想像那種眾人共同使力與海拔河將漁網拖上岸的情景。

鄭文燦也提到，為讓更多人認識珍貴的海客文化，海洋客家牽罟文化館委由海洋客家休閒農業發展協會經營管理，館內展示過往牽罟的歷史照片、捕魚器具及相關農漁珍貴文物，讓年輕一代的族群了解客家先民與大海搏鬥，因應自然生態的捕魚方式，並深入了解客家海洋傳統文化。

牽罟 鄭文燦 海巡署

延伸閱讀

桃園連3天辦青年亮點徵才 居服員高薪上看6萬元

桃園航空城計畫拆遷補償惹議 鄭文燦怒指有心人煽動

解封大溪觀光旅遊 鄭文燦盼以傳統木藝創新攬客

好消息！桃園最後1名確診住院者 今天將出院

相關新聞

桃園連3天辦青年亮點徵才 居服員高薪上看6萬元

疫情影響，各大專院校紛紛取消大型就業博覽會或改採線上就業博覽會形式，桃園市政府趁疫情趨緩，昨天起連3天舉辦青年亮點場徵才...

桃園市機車汰舊換新加碼補助9千元 名額只剩1600人

桃園市政府為鼓勵市民淘汰老舊機車並購置電動二輪車或七期機車，今年1月22日公告「109年桃園市機車汰舊換新補助計畫」提供...

竹市府輔導設立首家口罩工廠 每月產量260萬片

新竹市府大力推動振興計畫，扶持因疫情受創的產業，恰好搭上口罩內外銷6月1日起解禁，如今竹市也有了第1家在地口罩工廠，位於...

影／清潔隊怪手拆床墊3分鐘搞定 效率快10倍

苗栗縣頭份市公所清潔隊每月進場的廢棄彈簧床墊多達200到300個，過去一向以人工作業拆解，費工又費時，清潔隊半年前開始研...

聯合報與興儒聯手 從強化寫作培養全方位跨域人才

閱讀、寫作密不可分，「閱讀素養」是終身學習關鍵條件。聯合報與興儒補習班合作開辦國中會考寫作班，透過老師掌握閱讀要點、剖析...

竹縣議員余筱菁遭停權 批多數霸凌

綠黨新竹縣議員余筱菁因被控在臉書貼文有損議會名譽，前天遭縣議會決議停權一個臨時會期懲處，因此不得出席8月中旬的5天臨時會...

桃園市汽機車暴增停車空間不足 交局規畫建14停車場

桃園市汽、機車數量逐年增加，成長率高居六都之冠，也隨之引來交通壅塞、停車位不足等怨言。桃園市府交通局長劉慶豐說，桃園的公...

桃園市23條「樂活巴」 8月起轉型收費

桃園市免費公車「樂活巴」原有88條路線，近來陸續裁撤17條後，桃園市區汽車客運審議委員會再通過23條樂活巴轉型為市區收費...

竹北五岔路口壅塞 縣府祭改善方案

新竹縣竹北市台元園區就業人口逐年增加，通往科技園區的環北路、中山路等道路交會五岔路口，尖峰時段車流量龐大，造成周邊巷道壅...

夏日戲水防溺 竹苗加強救援演練

炎炎夏日戲水旺季，苗栗縣政府消防局調查曾（易）發生溺水事故水域，今年列管95處熱點，啟動並演練搶救計畫，新竹市政府消防局...

4年燒5次 八德大安掩埋場更新消防設備

桃園市有8個垃圾掩埋場，其中八德大安掩埋場4年內發生5起火災，出動逾200車次消防車救火，成為當地消防隊員的噩夢，環境稽...

巷內美食／「愛，一起豐盛」 每天有不同風味餐點

隱身在中原夜市商圈小巷弄內，有間小店「氣質」很不一樣，以老房子改建而成，一旁殘壁上繪上繽紛的色彩及童趣的圖案，走進充滿文...

熱門新聞

竹市府輔導設立首家口罩工廠 每月產量260萬片

又破紀錄！大甲媽回鑾比往年提早約3小時離開彰化

金門縣府旁傳車禍 驚天巨響嚇壞附近店家

注意！ 大甲媽回鑾 沙鹿、清水實施彈性交管

高雄罷免黃捷下星期送罷免理由書 罷免陳致中有6連署點

全球最大虎鯨海上裝置藝術來了！7月游進台南安平港

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。