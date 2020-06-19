保存客家耕海文化 新屋牽罟文化館今啟用

為保存築石滬、牽罟捕魚等客家「耕海」文化，桃園市府將新屋區海巡署留下的舊哨所，改建成牽罟文化館，今天揭牌啟用，7月25日將於永安漁港舉行牽罟、編織漁網體驗。

桃園市長鄭文燦表示，依據《新修桃園縣志》記載，清朝乾隆時期，客籍移民大規模入墾，沿社子溪流域上岸。新屋沿海是舊時大石門溪的古河道，因客家先民選擇在此地開墾撈捕，發展出獨特的「耕海」文化。

「牽罟」是桃園客家先民發揮團隊合作、利益共享的捕魚方式，船東先以船筏載運漁網到適當海域布放後，掌握潮流和漁群游移方向，誘導魚兒入網，所有村裡的男女老少、大人小孩，都來岸邊協助拉魚網，全體同心協力整齊畫一的拉網收魚，所得漁獲全歸大家所有，是早期新屋沿海居民共同的記憶。

但近年來隨著漁船機械化和養殖業的盛行，牽罟因為缺乏經濟產值而逐漸沒落，一般人已不再熟悉這種傳統的捕魚方式及其所蘊藏的文化內涵，更難想像那種眾人共同使力與海拔河將漁網拖上岸的情景。

鄭文燦也提到，為讓更多人認識珍貴的海客文化，海洋客家牽罟文化館委由海洋客家休閒農業發展協會經營管理，館內展示過往牽罟的歷史照片、捕魚器具及相關農漁珍貴文物，讓年輕一代的族群了解客家先民與大海搏鬥，因應自然生態的捕魚方式，並深入了解客家海洋傳統文化。