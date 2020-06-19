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桃園市機車汰舊換新加碼補助9千元 名額只剩1600人

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府今年1月22日公告「109年桃園市機車汰舊換新補助計畫」提供限額1萬5000名加碼補助，每名補助9千元，目前補助名額只剩餘1595名，提醒市民把握機會。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府今年1月22日公告「109年桃園市機車汰舊換新補助計畫」提供限額1萬5000名加碼補助，每名補助9千元，目前補助名額只剩餘1595名，提醒市民把握機會。圖／桃園市環保局提供

桃園市政府為鼓勵市民淘汰老舊機車並購置電動二輪車或七期機車，今年1月22日公告「109年桃園市機車汰舊換新補助計畫」提供限額1萬5000名加碼補助，每名補助9千元，連同環保署補助可領1.4萬元，市府環保局今天指出，機車汰舊換新補助名額只剩餘1595名，市府加碼補助進入最後倒數，提醒市民把握機會，儘速向市府提出申請。

行政院環保署今年取消新購電動機車補助，但擴大補助1到4期老舊機車換新，最高補助5千元，市府環保局為鼓勵加速汰換老舊車輛，加碼補助9千元，但首度限額1萬5千名，另新購電動二輪車也有加碼補助6千元，限量1萬名，如申請人符合中低收入戶及復興區補助資格者，再加碼補助1萬元，限量500名。

桃園市環保局統計截至6月18日，機車汰舊換新補助已申請1萬3405名，額度只剩1595名；新購電動二輪車補助已申請2603名，還有7397名；中低收入戶及復興區補助申請55名，仍有445名，加碼補助數量有限，提醒有老舊機車欲汰換的市民可儘速上桃園市低碳運具補助線上申辦審查系統提出申請，以免向隅。

環保局空氣品質保護科負責審查，空保科強調，如經審查發現有不符加碼補助資格，該名額將往後順延遞補，額滿為止。若市府加碼補助名額滿額，仍可核發環保署汰舊換新補助款5000元，詳情可洽環保局03-3359117詢問。

環保署 低收入戶 行政院

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