桃園連3天辦青年亮點徵才 居服員高薪上看6萬元
疫情影響，各大專院校紛紛取消大型就業博覽會或改採線上就業博覽會形式，桃園市政府趁疫情趨緩，昨天起連3天舉辦青年亮點場徵才活動，今天八德場吸引36家廠商釋出1800個職缺；照顧服務員被列為重點缺工行業，薪資上看6萬元，勞動部今年針對應屆畢業生推動青年就業獎勵與特定行業就業津貼，符合資格最高可領13.8萬元。
市府就業服務處青年亮點徵才地點多以飯店、餐廳與戶外廣場為主，今天八德場在廣豐新天地廣場，邀請製造業、服務業及科技業等多元廠商設攤求職，吸引不少年輕人求職諮詢，市長鄭文燦也到場替年輕朋友加油打氣，並逐一和廠商代表致意寒暄，他勉勵青年人生夢想就從這實現，市府持續拚經濟、拚就業、拚投資，讓桃園轉大人。
為協助應屆畢業生求職，勞動部最近新推青年就業獎勵計畫，符合資格的應屆畢業青年如持續受雇於同一雇主滿180天，最高可領3萬元，另還有最高10.8萬元的特定行業就業獎勵津貼；鄭文燦也提到，市府持續推動青年安薪就業讚方案，設籍桃園待業青年若受僱於同一事業單位滿6個月，最高補助2萬1千元，支持更多在地青年穩定就業。
財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會也到八德場徵才，打出居家服務員薪資上看6萬元標語。居家督導員林采沂說，基金會現有3、40名居服員，因長照需求大，仍希望補進2、30名新血，全職做6休1平均可領4、5萬元，排班密集月薪上看6萬元。
林采沂說，居服員確實年輕人比例較低，但基金會內仍不乏七、八年級生，多因家庭因素對照顧長者有熱忱而投入，會安排年輕居服員經驗分享，居服員1人平均照顧5到6名長者，基金會也會依居服員需求排班，年輕媽媽可排白天班，兼顧照料家中幼兒。
桃園市就業服務處指出，明天青年亮點徵才活動在桃園區尊爵大飯店舉行，邀請鴻佰科技、南亞電路板、日月光、海底撈、全家、笠復威斯汀28家廠商，釋出約1700個工作職缺，7、8月也會持續安排徵才活動，民眾可上就業服務處官網查詢。
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