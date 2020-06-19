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爭取舉辦2022世界客家博覽會 新竹縣長拜會客委會主委

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科為爭取2022世界客家博覽會能在新竹縣舉辦，特地拜會客委會主委楊長鎮。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣長楊文科為爭取2022世界客家博覽會能在新竹縣舉辦，特地拜會客委會主委楊長鎮。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣政府獲悉客委會將投入巨額經費辦理「好客．台灣」2022世界客家博覽會，並得知主辦權可能將交由桃園市，新竹縣長楊文科因此特地北上拜會客委會主委楊長鎮，希望新竹作為客家大縣，也能參與這次全球性的客家文化活動，帶動縣內各項產業發展。

楊文科表示，新竹縣客家人口比例居台灣之冠，縣內超過七成人口都是客家族群，因此更不該缺席2022年即將舉辦的世界客家博覽會，強調客委會這次規畫近40億的活動舉辦預算，能讓各客家縣市「雨露均霑」。

因此新竹縣政府初步規畫，以好茶、好食、好戲及好景為4大主題，分別籌畫農業博覽會、產業博覽會、客家戲曲風華及客庄旅遊行程，希望能獲得客委會青睞，參與世界客博會的舉辦。

客委會主委楊長鎮則回應，新竹縣緊鄰桃園市，幾個重點放在新竹縣是可行的，透過世界客博會的「外溢效應」，能讓新竹縣將首蒙其利，因為相對於桃園市比較都市化，新竹縣保留了更多客家農村風貌，「只要套裝旅遊等觀光規劃、設施、語文服務準備好，新竹縣鄉親就可以搶錢啦」。

新竹 客委會 楊文科

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